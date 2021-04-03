Rusya harekete geçti: Süveyş Kanalı'na alternatif artıyor

Çin'den Hollanda'ya giden yaklaşık 250 bin tonluk Ever Given konteyner gemisinin Süveyş Kanalı'nı kapatması, bir süredir devam eden kanala alternatif arayışlarını yeniden gündeme taşıdı. Süveyş Kanalı'ndan geçerken çıkan kum fırtınası nedeniyle 24 Mart'ta kontrolden çıkan Ever Given, kanalı geçişe kapatmış, geminin tekrar yüzdürülmesi çalışmaları bir hafta sürmüştü.
Kanalda sıkışıp kalan gemilerin tahliyesi ve kanalın iki tarafında geçiş için sıra bekleyen gemiler nedeniyle trafiğin normale dönmesinin yaklaşık on gün daha sürmesi bekleniyor.
Mısır, kanaldan yılda yaklaşık 5-6 milyar dolar gelir sağlarken, Ever Given'ın küresel ticarete verdiği günlük zararın ise 10 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor. Geciken ürün teslimatlarının dünya petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) fiyatlarında yükselişlere de neden olması, bir süredir devam eden kanala alternatif arayışlarını gündeme getirdi.
İSRAİL VE BAE ARASINDA ORTAK KANAL PLANI
İsrail'in Kızıldeniz kıyısındaki limanı Eilat'ı Akdeniz'e bağlaması düşünülen kanal, bu arayışlardan en günceli olarak ön plana çıkıyor. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) proje üzerinde çalıştığı geçen yıl ortaya çıkmış ve Mısır'dan büyük tepki çekmişti.
İsrail-BAE projesi ütopik olmasa da uygulaması oldukça pahalı bir proje olarak değerlendiriliyor. Sina yarımadasının yaklaşık 250 kilometrelik doğu kenarı boyunca yüzlerce metre yüksekliğindeki tepeleri yararak kanal kazmak, uzmanlara göre en iyi ihtimalle 100 milyar doların üzerinde yatırım gerektirecek.
TÜRKİYE'NİN ÖNEMİ ARTIYOR
Demir yolu alternatifleri açısından Türkiye de giderek daha çok öneme sahip bir pozisyona sahip. Geçen yıl hizmete açılan İstanbul-Londra-Pekin Demiryolu Hattı'nın, Çin'in Kuşak ve Yol sistemine entegre edildiğinde daha elle tutulur bir önem kazanacağına kesin gözüyle bakılıyor.
Daha kuzeyde yer alan Trans-Sibirya Demiryolu bir alternatif olarak ön plana çıksa da Çin'in başını çektiği Doğu Asya ticaret mallarını taşımak için yetersiz kalıyor.
Demir yolları, kıta içi yolcu ve yük taşımacılığında kritik öneme sahip ancak bu önem kıtalarla sınırlı. Kıtalararası taşımacılıkta deniz taşımacılığının sahip olduğu fiyat avantajının aşılması mümkün değil. Deniz taşımacılığından daha ucuz olan tek yol boru hatları ancak boru hatlarından yalnızca sıvı ve gaz yükler taşınabiliyor.
KUZEY BUZ DENİZİ İÇİN YENİ PLANLAR
Öte yandan geçtiğimiz yüzyıllarda Atlantik'ten Pasifik'e geçmek için gerek Kanada kıyılarını gerekse Sibirya kıyılarını izleyerek bir deniz geçişi yapılması için çok sayıda bilimsel araştırma ve sefer düzenlendi. Bunlardan bir sonuç alınamayınca ABD geçtiğimiz yüzyılın başında Panama Kanalı'nı açarak kuzey geçişine olan ihtiyacını büyük oranda azalttı.
Rusya'nın ise böyle bir şansı yoktu. Rusya için Kuzey Deniz Yolu sadece ekonomik değil askeri ve stratejik açıdan da çok önemli.
Kuzey Deniz Yolu'nu kullanamamış olmanın bedelini 1905 Rus-Japon savaşında ağır bir şekilde ödeyen Rusya, bu sorununu, dünyanın açık ara en büyük buz kırıcı filosuna sahip olarak en azından askeri açıdan çözdü. Ancak ticari açıdan pahalı gemiler olan buz kırıcılar da rekabetçi bir çözüm yaratamazken, Rusya'nın bu sıkıntısına yetişen küresel ısınma oldu.
Son yıllarda Kuzey Buz Denizi'ni kaplayan buz tabakasının hissedilir şekilde incelmesi buz kırıcılara olan ihtiyacı azalttı. Üstelik ticari gemilere de buz kırıcı özelliği kazandırılarak Kuzey Deniz Yolu üzerinden seferleri tek başına yapmaları mümkün hale geldi. Rusya'nın en büyük doğal gaz sahalarından, Kuzey Deniz Yolu kıyısındaki Yamal'dan Çin'e LNG taşıyan bir Rus gemisi, Çin'den dönüş yolculuğunu 27 Ocak-19 Şubat 2020 tarihlerinde, kışın tam ortasında ve buz kırıcı yardımına ihtiyaç duymadan gerçekleştirdi.
Rusya Kuzey Deniz Yolu ile Süveyş Kanalı'na alternatif yaratmaya çalışıyor
Kuzey Deniz Yolu artık geçen yüzyıllardaki gibi tehlikeli ve geçilmez bir deniz değil ve deniz taşımacılığıyla ilgilenen ülkeler ve küresel şirketler bu su yolunu her yıl giderek artan oranlarda kullanmaya başladılar.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de 2018'de, Kuzey Deniz Yolu üzerinden taşınan yıllık ortalama 30 milyon tonluk kargo hacminin 2024'e kadar 80 milyon tona çıkarılması talimatını vermişti.
Uzmanlar, Kuzey Deniz Yolu'nun 2030 yılı civarında tam kapasiteyle kullanılabilecek bir deniz yolu haline geleceğini tahmin ediyorlar. Süveyş Kanalı, özellikle Türkiye'nin de içinde bulunduğu Akdeniz havzası ile Güney ve Güneydoğu Asya arasındaki deniz taşımacılığı için önemini koruyacaktır. Ancak Rusya ve Çin'in başını çektiği süreçte, kuzey geçidini kullanan gemilerin sayısının da artması bekleniyor.