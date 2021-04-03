Rusya harekete geçti: Süveyş Kanalı'na alternatif artıyor

Mısır, kanaldan yılda yaklaşık 5-6 milyar dolar gelir sağlarken, Ever Given'ın küresel ticarete verdiği günlük zararın ise 10 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor. Geciken ürün teslimatlarının dünya petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) fiyatlarında yükselişlere de neden olması, bir süredir devam eden kanala alternatif arayışlarını gündeme getirdi.

İSRAİL VE BAE ARASINDA ORTAK KANAL PLANI

İsrail'in Kızıldeniz kıyısındaki limanı Eilat'ı Akdeniz'e bağlaması düşünülen kanal, bu arayışlardan en günceli olarak ön plana çıkıyor. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) proje üzerinde çalıştığı geçen yıl ortaya çıkmış ve Mısır'dan büyük tepki çekmişti.

İsrail-BAE projesi ütopik olmasa da uygulaması oldukça pahalı bir proje olarak değerlendiriliyor. Sina yarımadasının yaklaşık 250 kilometrelik doğu kenarı boyunca yüzlerce metre yüksekliğindeki tepeleri yararak kanal kazmak, uzmanlara göre en iyi ihtimalle 100 milyar doların üzerinde yatırım gerektirecek.