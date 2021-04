Rusya harekete geçti: Süveyş Kanalı'na alternatif artıyor

Çin'den Hollanda'ya giden yaklaşık 250 bin tonluk Ever Given konteyner gemisinin Süveyş Kanalı'nı kapatması, bir süredir devam eden kanala alternatif arayışlarını yeniden gündeme taşıdı. Süveyş Kanalı'ndan geçerken çıkan kum fırtınası nedeniyle 24 Mart'ta kontrolden çıkan Ever Given, kanalı geçişe kapatmış, geminin tekrar yüzdürülmesi çalışmaları bir hafta sürmüştü.

Kanalda sıkışıp kalan gemilerin tahliyesi ve kanalın iki tarafında geçiş için sıra bekleyen gemiler nedeniyle trafiğin normale dönmesinin yaklaşık on gün daha sürmesi bekleniyor.