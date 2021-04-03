Rusya’da köpek canlı yayında mikrofonu çaldı

Serezhkina mikrofonu kapan köpeğin peşine düşerken, canlı yayın stüdyodan devam etti. Stüdyodaki haber spikeri Elina Dashkueva ise "Muhabirimizle bağlantımızı kaybettik gibi görünüyor" dedi.

Canlı yayında mikrofonunu kapıp kaçan köpeği kovalayan muhabirin görüntüleri sosyal medyada olay oldu

Serezhkina ise canlı yayına yayında köpekle birlikte geri dönerek olayda yaralanan olmadığını, ancak köpeğin mikrofondan bir iki ısırık aldığını belirtti. Serezhkina, canlı yayını yanında köpekle birlikte tamamladı.