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Giriş Tarihi: 3.4.2021 15:12 Son Güncelleme: 3.4.2021 15:14

’da köpek canlı yayında mikrofonu çaldı

DHA
Rusya’da köpek canlı yayında mikrofonu çaldı

’da yayın yapan bir yerel kanalın kameralarına yakalanan görüntüler, izleyenleri güldürdü. Hava durumu yayını yapmaya çalışan bir muhabir, cinsi bir köpeğin adeta oyuncağı oldu. Muhabirin mikrofonunu çalan köpeğin o onları ise sosyal medyada ses getirdi.

Rusya'daki köpek, canlı yayında hava durumu sunan bir muhabirin mikrofonunu kaparak uzaklaştı. Mühabirin mikforonu geri almak için köpeğin peşinden koştuğu anlar ise kameralara yansıdı.

PEŞİNDEN KOŞTURDU

Rusya'da yerel yayın yapan Mir TV'de Nadezhda Serezhkina adlı muhabir, başkent Moskova'da hava durumunu sunarken bir anda Labrador Retriever cinsi bir köpek sıçrayarak Serezhkina'nın elinden mikrofonu kaptı ve koşarak uzaklaştı.

Serezhkina mikrofonu kapan köpeğin peşine düşerken, canlı yayın stüdyodan devam etti. Stüdyodaki haber spikeri Elina Dashkueva ise "Muhabirimizle bağlantımızı kaybettik gibi görünüyor" dedi.

Canlı yayında mikrofonunu kapıp kaçan köpeği kovalayan muhabirin görüntüleri sosyal medyada olay oldu

Serezhkina ise canlı yayına yayında köpekle birlikte geri dönerek olayda yaralanan olmadığını, ancak köpeğin mikrofondan bir iki ısırık aldığını belirtti. Serezhkina, canlı yayını yanında köpekle birlikte tamamladı.

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Rusya’da köpek canlı yayında mikrofonu çaldı
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