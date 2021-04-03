Son dakika: Doç. Dr. Ali Murat Kınık A Haber'de uyardı: Bu saldırıdan Instagram da etkilendi!

Son Dakika haberi...Facebook kullanıcısı 533 milyon kişinin telefon numaraları ile birlikte kişisel verileri bilgisayar korsanları tarafından çalındığı iddia edildi. Doç. Dr. Ali Murat Kınık, A Haber'e konuk olarak konuyla ilgili önemli uyarılarda bulundu.

INSTAGRAM KULLANICILARINA UYARI!

Kınık, Facebook'un yanı sıra Instagram'ın da tehlikede olduğunu ve yapılan bu saldırıdan etkilenebileceğini belirtti. Kınık, "Bu son gerçekleştirilen olay da çok önemli. Neden diyecek olursanız Türkiye'de 60 milyon sosyal medya kullanıcısı var. 37 milyon ise Facebook kullancısı bulunuyor. Bugün Facebook Türkiye'de popülerliğini azaltmaya devam etse de sonuçta kullanıcılarının bilgilerini paylaştı. Aktif olmasa da basit bir şekilde hesaplarını tuttuğunu görmekteyiz." dedi.

"INSTAGRAM DA BU SALDIRIDAN ETKİLENDİ"

Ayrıca Kınık Instagram'ın da tehlikede olduğunu vurgulayarak, "Biliyorsunuz artık Facebook, diğer şirketleriyle kişisel verilerini paylaştı. Yani Instagram üzerinden dediğim gibi konuşmalarınızı gerçekleştirirken aynı şekilde Facebook üzerinden görüntüleme şansınız var. Zaten Facebook ve Instagram kullanıcıları entegre olarak kullanıyor bu programları... Bu sadece Facebook hacklendi ya da Facebook'taki verilerim çalındı demek doğru olmayacaktır. Bu saldırıdan tabi ki Instagram da etkilenmiş olacaktır. Çünkü aynı şifremiz, aynı e-posta adresimiz üzerinden Instagram'a da giriyoruz." diye konuştu.

KINIK: VAKİT KAYBETMEDEN FACEBOOK VE INSTAGRAM ŞİFRELERİNİZİ DEĞİŞTİRİN

Sosyal medya uzmanı tüm kullancıların hem Facebook, hem de Instagram şifrelerini değiştirmeleri gerektiğini vurguladı. Kınık, "Facebook ve Instagram şifrelerinizi vakit kaybetmeden acilen değiştirin. İki aşamalı güvenlik onayı açık değilse mutlaka açsınlar." ifadelerini kullandı.