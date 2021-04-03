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Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA HABERİ: Facebook'tan bir skandal daha! 20 milyon Türk kullanıcısının kişisel verileri sızdırıldı
Giriş Tarihi: 3.4.2021 22:10 Son Güncelleme: 3.4.2021 22:46

SON DAKİKA HABERİ: 'tan bir skandal daha! 20 milyon kullanıcısının kişisel verileri sızdırıldı

AA
SON DAKİKA HABERİ: Facebook'tan bir skandal daha! 20 milyon Türk kullanıcısının kişisel verileri sızdırıldı

merkezli Business Insider isimli gazetede yer alan habere göre, 533 milyon kullanıcısının telefon numaraları ve kişisel verilerinin sızdırıldığı bildirildi. 533 milyon kişi arasında 20 milyon vatandaşın da olduğu belirtildi.

Facebook kullanıcısı 533 milyon kişinin telefon numaraları ile birlikte kişisel verileri bilgisayar korsanları tarafından çalındığı iddia edildi.

20 MİLYON TÜRK KULLANICININ DA BİLGİLERİ SIZDIRILDI
533 milyon kişi arasında 20 milyon Türk vatandaşın olduğu belirtildi.

İSİM, KONUM, MAİL ADRESİ...
Hacker forumunda bir kullanıcının 533 milyon Facebook kullanıcısının telefon numaralarını ve kişisel bilgilerini ücretsiz olarak paylaştığı bildirildi. Paylaşılan kişisel bilgiler arasında isim, konum, mail adresleri de bulunuyor.

Business Insider'da yer alan habere göre 106 ülkeden kullanıcılara ait bilgiler paylaşılırken, söz konusu kullanıcıların kayıtları 32 milyonu ABD'de, 11 milyonu Birleşik Krallık'ta ve 6 milyonu Hindistan'da yer alıyor.

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SON DAKİKA HABERİ: Facebook'tan bir skandal daha! 20 milyon Türk kullanıcısının kişisel verileri sızdırıldı
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