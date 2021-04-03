SON DAKİKA HABERİ: Facebook'tan bir skandal daha! 20 milyon Türk kullanıcısının kişisel verileri sızdırıldı

İSİM, KONUM, MAİL ADRESİ...

Hacker forumunda bir kullanıcının 533 milyon Facebook kullanıcısının telefon numaralarını ve kişisel bilgilerini ücretsiz olarak paylaştığı bildirildi. Paylaşılan kişisel bilgiler arasında isim, konum, mail adresleri de bulunuyor.