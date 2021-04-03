SON DAKİKA HABERİ: Facebook'tan bir skandal daha! 20 milyon Türk kullanıcısının kişisel verileri sızdırıldı

Facebook kullanıcısı 533 milyon kişinin telefon numaraları ile birlikte kişisel verileri bilgisayar korsanları tarafından çalındığı iddia edildi.
20 MİLYON TÜRK KULLANICININ DA BİLGİLERİ SIZDIRILDI
533 milyon kişi arasında 20 milyon Türk vatandaşın olduğu belirtildi.
İSİM, KONUM, MAİL ADRESİ...
Hacker forumunda bir kullanıcının 533 milyon Facebook kullanıcısının telefon numaralarını ve kişisel bilgilerini ücretsiz olarak paylaştığı bildirildi. Paylaşılan kişisel bilgiler arasında isim, konum, mail adresleri de bulunuyor.