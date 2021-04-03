SpaceX'in parçalanan roketi Washington’da tarlaya düştü

ABD'li roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'e ait roketin parçası ülkenin kuzeybatısındaki Washington eyaletinde bir tarlaya düştü.

YEREL YETKİLİLER DOĞRULADI

The Tri-City Herald gazetesindeki habere göre, 4 Mart'ta şirketin Starlink uydularını uzaya fırlattığı Falcon 9 roketinin bir parçası, Pasifik Okyanusu kıyısındaki Washington eyaletinin Granton bölgesinde bir tarlada bulundu.