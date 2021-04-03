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Giriş Tarihi: 3.4.2021 10:17

'in parçalanan roketi ’da tarlaya düştü

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SpaceX'in parçalanan roketi Washington’da tarlaya düştü

’li girişimci ’ın CEO’su olduğu uzay ve havacılık şirketi ’in uzaya fırlattığı roketinin bir parçasının ülkenin eyaletindeki bir tarlaya düşmesi ses getirdi.

ABD'li roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'e ait roketin parçası ülkenin kuzeybatısındaki Washington eyaletinde bir tarlaya düştü.

YEREL YETKİLİLER DOĞRULADI

The Tri-City Herald gazetesindeki habere göre, 4 Mart'ta şirketin Starlink uydularını uzaya fırlattığı Falcon 9 roketinin bir parçası, Pasifik Okyanusu kıyısındaki Washington eyaletinin Granton bölgesinde bir tarlada bulundu.

Yaklaşık 1,5 metre boyundaki kompozit kaplı metal parçanın, roketin dünyaya dönerken atmosferde yanarak parçalanan ikinci aşamasına ait olduğu belirtildi.

Yerel yetkililer şirket ile temasa geçerken, SpaceX parçanın rokete ait olduğunu doğruladı.

SpaceX, Starlink uydu ağının parçası olan 60 uyduyu, 4 Mart'ta Falcon 9 roketiyle Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatmıştı.

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SpaceX'in parçalanan roketi Washington’da tarlaya düştü
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