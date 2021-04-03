Yunanistan provokasyona devam ediyor! Yunan komutandan Türkiye’ye küstah sözler!

Türkiye ve Yunanistan arasında sular durulmuyor. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru haklarından geri adım atmamasıyla bölgede çıkar çatışmasına giren Yunanistan, Ege ve Akdeniz'de Türkiye ile gerilimi artıracak girişimlere imza atıyor.
"KARASULARIMIZI İSTEDİĞİMİZ ZAMAN GENİŞLETİRİZ"
Türkiye'nin bölgede tartışılmaz bir güç haline gelmesinden rahatsızlık duyan Yunan hükümeti, başta Avrupa Birliği olmak üzere komşu devletleri de Türkiye karşıtı söylemlerle dolduruyor. Bölgede ABD ile askeri tatbikatta bulunan, Mısır ve Libya ile ilişkilerini güç kazanmak umuduyla düzeltmeye çalışan Yunan hükümetinden yapılan bir açıklama, yine gündeme bomba gibi düştü.
Yunan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Yunan medyasına yaptığı açıklamalarda Türkiye ile ilgili hadsiz ifadeler kullandı. Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın 14 Nisan'da Türkiye'ye yapacağı ziyaretin öncesinde gerilimi artıran Floros, Yunan medyasına yaptığı açıklamalarda skandal ifadeler kullandı.
Washington'daki Yunan-Amerikan Enstitüsü'nün (AHİ) düzenlediği bir etkinlikte telekonferans aracılığıyla konuşan Floros, TBMM'nin 1995'te Yunanistan'ın Ege'de tek taraflı karasularını genişletmesi halinde Türkiye'nin tüm askeri müdahale yetkilerini devreye sokmasını öngören 'casus belli' (savaş nedeni) kararının gayri ciddi olduğunu iddia etti. Yunanistan'ın karasularını istediği ve uygun gördüğü bir zamanda genişletme hakkına sahip olduğunu ve bu hakkı saklı tuttuğun sözlerine ekledi.
"DOĞU AKDENİZ'DE İSTİKRARI TÜRKİYE BOZUYOR"
Yunanistan'ın ABD ile olan iş birliğini önemini vurgulayan Floros, "ABD'nin geçen yıldan beri, bizi artık başka bir bakış açısıyla dinlemesinden çok sevinçliyim. Türkiye'nin bölgede istikrarsızlık yaratan bir provokatör gibi hareket ettiğini söylerken ne kastettiğimizi, artık daha iyi anlıyorlar. Bölgede ortalığı karıştıran tek ülke Türkiye'dir." ifadelerini kullandı.
"Türkiye'den tek şikâyetçi olan biz değiliz. Başka ülkeler de şikâyetçi. Bu da hem bizim için hem bölge için çok iyi bir şey, Türkiye, Doğu Akdeniz'de ortak istikrarsızlık paydasıdır" yorumunda bulunan Floros, hadsiz açıklamalrıyla gündeme oturdu. Floros'un küstah sözleri, Yunan hükümetinin Türkiye'ye karşı yaşadığı hazımsızlığı gözler önüne serdi.