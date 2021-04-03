Yunanistan provokasyona devam ediyor! Yunan komutandan Türkiye’ye küstah sözler!

Türkiye ve Yunanistan arasında sular durulmuyor. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru haklarından geri adım atmamasıyla bölgede çıkar çatışmasına giren Yunanistan, Ege ve Akdeniz'de Türkiye ile gerilimi artıracak girişimlere imza atıyor.

"KARASULARIMIZI İSTEDİĞİMİZ ZAMAN GENİŞLETİRİZ"

Türkiye'nin bölgede tartışılmaz bir güç haline gelmesinden rahatsızlık duyan Yunan hükümeti, başta Avrupa Birliği olmak üzere komşu devletleri de Türkiye karşıtı söylemlerle dolduruyor. Bölgede ABD ile askeri tatbikatta bulunan, Mısır ve Libya ile ilişkilerini güç kazanmak umuduyla düzeltmeye çalışan Yunan hükümetinden yapılan bir açıklama, yine gündeme bomba gibi düştü.