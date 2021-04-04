AstraZenaca aşısı olan 7 kişi öldü

DÜNYA GENELİ:
Vakalar 130 milyon 942 bini geçti.
İNGİLTERE:
7 kişi AstraZenaca tarafından geliştirilen korona aşısını olduktan sonra oluşan kan pıhtısından hayatını kaydetti.
AZERBAYCAN:
Nüfusun yüzde 80'inin aşılanması hedefleniyor.
IRAK:
Saddam Hüseyin'i yargılayan hakim Kovid nedeniyle öldü.
BREZİLYA:
Bir günde 3 bine yakın can kaybı.
ABD:
100 milyondan fazla kişiye Kovid aşısı yapıldı.
ARJANTİN:
Devlet Başkanı Fernandez koronavirüse yakalandı.
RUSYA:
1 günde 400 can kaybı.
İRAN:
2 eyalette 4. dalga başladı.