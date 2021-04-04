Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri AstraZenaca aşısı olan 7 kişi öldü
Giriş Tarihi: 4.4.2021

AstraZenaca aşısı olan 7 kişi öldü

AstraZenaca aşısı olan 7 kişi öldü
DÜNYA GENELİ: Vakalar 130 milyon 942 bini geçti.
İNGİLTERE: 7 kişi AstraZenaca tarafından geliştirilen korona aşısını olduktan sonra oluşan kan pıhtısından hayatını kaydetti.
AZERBAYCAN: Nüfusun yüzde 80'inin aşılanması hedefleniyor.
IRAK: Saddam Hüseyin'i yargılayan hakim Kovid nedeniyle öldü.
BREZİLYA: Bir günde 3 bine yakın can kaybı.
ABD: 100 milyondan fazla kişiye Kovid aşısı yapıldı.
ARJANTİN: Devlet Başkanı Fernandez koronavirüse yakalandı.
RUSYA: 1 günde 400 can kaybı.
İRAN: 2 eyalette 4. dalga başladı.
ARKADAŞINA GÖNDER
AstraZenaca aşısı olan 7 kişi öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA