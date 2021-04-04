Destici'den darbe imalı bildiriye sert tepki: Bize göre bir çeşit muhtıradır, lanetliyoruz

Dün 104 emekli amiral yayınladıkları Montrö anlaşmasıyla ilgili sözde bildiride darbe imasında bulunmuş, AK Parti hükümetini ve Kanal İstanbul projesini eleştirmişti. Bildirinin yayınlanmasından hemen sonra gelen tepkiler hala sürüyor.

"BİR MUHTIRADIR, LANETLİYORUZ"

A Haber yayınına bağlanan Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici de darbe imalı sözde bildiriyi sert ifadelerle eleştirdi. Destici, "Bu bildiri Büyük Birlik Partisi'ne göre bir muhtıradır. Bunu reddediyor ve lanetliyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den darbe imalı bildiriye sert tepki!

"DARBENİN TER TÜRLÜ ÇEŞİDİNE KARŞI DURDUK"

Açıklamalarına devam eden Destici, "Büyük Birlik Partisi kurulduğu günden bugüne kadar darbenin her türlü çeşidine çok net bir şekilde karşı durmuştur ve bundan sonra da aynı destekle durmaya devam edecektir. Bu amirallerin en büyük zararı kendilerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve kahraman ordumuza verdiklerini bilmeleri gerekiyor" dedi.

"SADECE KENDİLERİNE DEĞİL, AİLELERİNE DE ZARAR VERİYORLAR"

Geçmişteki muhtıralara değinen Destici, "Bu darbecilerin hiçbirinin toplumda bir itibarı yok. Sadece kendilerine değil aile fertlerine ve çevrelerine zarar vermişlerdir, bunu bilmeleri gerekir" şeklinde konuştu.