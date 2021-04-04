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Giriş Tarihi: 4.4.2021 10:44 Son Güncelleme: 4.4.2021 11:08

Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklaması: Endişeyle izliyoruz

AA
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ürdün açıklaması: Endişeyle izliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, ’de ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bazı kişilerin gözaltına alınmasıyla baş gösteren olayları endişeyle izlediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Orta Doğu'da barışın kilit ülkesi Ürdün'ün istikrar ve huzurunu Türkiye'nin istikrar ve huzurundan ayrı görmüyoruz." ifadesine yer verildi.

ENDİŞE İLE İZLİYORUZ

Kral II. Abdullah ve Ürdün hükümeti ile dost ve kardeş Ürdün halkının huzur, refah ve esenliğine olan güçlü desteğin vurgulandığı açıklamada, "Ürdün'de ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bazı kişilerin gözaltına alınmasıyla baş gösteren olayları endişeyle izliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Ürdün açıklaması: Endişeyle izliyoruz
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