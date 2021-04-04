KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Mukavemet Teşkilatı'nı "terör örgütü" olarak suçlayan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'e tepki gösterirken "EOKA gibi terör örgütlerini sahiplenmekten vazgeç" dedi. Tatar "1 Nisan 1955 tarihinde EOKA'nın bombalar ve silahlarla terör eylemlerine başlamış olduğunu ve Kıbrıs'ı kan gölüne çevirdiğini unutmuşa benziyor. Anastasiadis, aynı açıklamalarında 'EOKA teröristlerine hayranlık ve saygı duyduğunu' belirtirken, Kıbrıs'ı yeniden birleştirmek için mücadeleye devam edeceklerini de belirtiyor. Açıklamaları ürperticidir" diye konuştu. ANKARA