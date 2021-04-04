Eski Veliaht Prens'in dış güçlerle ülkeyi hedef alan faaliyetlere karıştığı ortaya çıktı

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, başkent Amman'da düzenlediği basın toplantısında, dün ülkenin istikrarına yönelik tehdit oluşturdukları gerekçesiyle bazı kişilerin gözaltına alındığı olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu.

DIŞ GÜÇLERLE KOORDİNASYON HALİNDE GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ BELİRTİLDİ

Yapılan soruşturma neticesinde Bin Hüseyin ile gözaltına alınan diğer kişilerin ülkenin güvenlik ve istikrarını hedef alan faaliyet ve çalışmalarda bulundukları sonucuna ulaştıklarını aktaran Safedi, ülkeyi hedef alan bu faaliyetlerin dış güçlerle koordinasyon halinde gerçekleştirildiğini belirtti.

FAALİYETLERİNİ DURDURULMASI İSTENMİŞTİ

Ürdün Genelkurmay Başkanı'nın, Bin Hüseyin'den "ülkenin güvenliğini hedef alan faaliyetlerini durdurmasını" talep ettiğini ancak buna olumlu yanıt alamadıklarını anlatan Safedi, eski Veliaht Prens'e kanunlar çerçevesinde ve Haşimi Kraliyet ailesi içinde muamelede bulunulacağını dile getirdi.

LİDERLİĞİNİ YAPTIĞI FAALİYETLER KONTROL ALTINA ALINDI

Safedi, Prens Bin Hüseyin'in liderliğini yaptığı faaliyetlerin tamamıyla kontrol altına alındığını ve ülkenin güvenlik ve istikrarını hedef alan bir planın başarısızlığa uğratıldığını vurguladı.

YABANCI BİR İSTİHBARAT HÜSEYİN'İN EŞİYLE İRTİBATA GEÇTİ

Safedi, yabancı bir istihbarat teşkilatının, uçakla yurt dışına çıkmaları için Bin Hüseyin'in eşiyle irtibata geçtiğini söyledi. Dün gözaltına alınan kişilerin sayısının 14 ile 16 arasında olduğunu aktaran Safedi, ordudan komutanların gözaltına alınması gibi bir durumun söz konusu olmadığını, bilakis soruşturmayı bu güçlerin yürüttüğünü vurguladı.

NE OLMUŞTU?

ABD merkezli Washington Post gazetesinin haberinde, eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin ve 20 kişinin "ülkenin istikrarına tehdit olduğu gerekçesiyle" gözaltına alındığı iddia edilmişti.

Gözaltına alınanlar arasında Ürdün'ün eski Kraliyet Divanı Başkanı Basım Avadallah'ın bulunduğu bildirilmişti.

Bin Hüseyin'in gözaltına alındığı ve başkent Amman'daki Sarayı'nda gözetim altında tutulduğu öne sürülürken, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti ise Prens Hamza'nın gözaltına alınmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetlerini durdurmasının istendiğini açıklamıştı.

Bin Hüseyin, avukatı aracılığıyla BBC'ye gönderdiği video kaydında ev hapsine alındığını açıklayıp, yönetimi "yolsuzluk ve beceriksizlik" ile suçlamıştı.

Arap dünyasının yanı sıra ABD de ülke güvenliği ve istikrarının korunması için alınan tüm kararlarda Ürdün'ü desteklediğini açıklamıştı.