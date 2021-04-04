Fransa’da PKK operasyonu: 7 tutuklama

FRANSA'DA terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden, 7'si tutuklandı. 23 Mart'ta, PKK/KCK'ya yönelik, Paris, Marsilya ve Draguignan'da bazı ev ve derneklere baskın yapılmış, operasyonlarda 13 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki 13 kişiden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 9'u "terörün finansmanı" ve "terörist bir yapıyla bağlantılı organize gasp" suçlamalarıyla mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, şahıslardan 7'si hakkında tutuklama kararı verdi. Bir kişi elektronik kelepçe uygulamasına tabi tutuldu, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.