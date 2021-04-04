İdlibli aileler evlerine kavuştu

Kızılay, Suriye'nin İdlib kentindeki Meşhed Ruhin bölgesinde inşasını tamamladığı briket evlerden 748'ini ailelere teslim etti. Dörtlü bloklar halinde brüt 38 metrekarelik evlere, düzenlenen törenle aileler yerleştirilmeye başlandı. Törende çocuk oyun parkı ve sağlık ocağının da açılışı yapıldı. Açılış töreninde konuşan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Suriye'nin yarısının evlerini terk ettiğini, ülkenin her açıdan çöktüğünü belirtti. Türkiye'nin yardımlarından bahseden Kınık şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlatılmış olan bu kalıcı konut seferberliğinde insanlar kalıcı çözümlere bir adım daha yaklaşıyor. Cumhurbaşkanımız zeytin ağaçlarının altında, yağmurda çamura bulanmış bir çocuğun ve ailenin halini görünce bize talimat verdi. 'Bu insanlara barınma sağlayın. Bu insanların ayaklarını çamurdan kurtarın' dedi. Bu bölgede 1300 ev yaklaşık 7 bin insana sıcak bir yuva olacak." Briket evler brüt 38 metrekare, 2 oda, mutfak, avlu ve tuvalet/duştan oluşuyor. Proje bölgesinde 22 derslikli okul da bulunuyor. Oyun parkının da yer aldığı proje bölgesinde bir de sağlık ocağı kuruldu.