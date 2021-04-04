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Giriş Tarihi: 4.4.2021

Kalın’dan YPG tepkisi

Kalın’dan YPG tepkisi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin Haseke ilinde bir ayda 2 bin 700 genci alıkoyarak zorla silah altına almasına tepki gösterdi. Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü YPG/PKK'nın Haseke'de sadece Mart'ta 2 bin 700 genci kaçırdığını ve gençlerin zorla silah altına alındığını belirtti. Sözcü Kalın, "Suriye'de Batı'nın PKK'yı idealize ve romantize etmesi yetti. Destekçileri bir şey söyleyecek mi? Muhtemelen, yine söylemeyecek" ifadelerini kullandı.
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Kalın’dan YPG tepkisi
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