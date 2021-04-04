Kosova'ya ikinci kez kadın cumhurbaşkanı

Kosova'da Vyosa Osmani mecliste yapılan oylamada ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.



Kosova Meclisi'nde bugün gerçekleştirilen olağan üstü oturumda Vyosa Osmani 71 oyla yeni cumhurbaşkanını seçti. 14 Şubat tarihinde gerçekleşen erken genel seçim sonrası Kosova meclisi bugün yeni cumhurbaşkanını seçmek için toplandı. Vetevendosje'nin adayı Milletvekili Vjosa Osmani Kosova Meclisi'nde yapılan oylamanın üçüncü turunda, oy çokluğuyla ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.

ÜLKENİN İKİNCİ KADIN CUMHURBAŞKANI OLDU

Vjosa Osmani'nin cumhurbaşkanı adaylığına tepki gösteren PDK, AAK ve Sırp Listesi milletvekillerinin katılmadığı oylamanın üçüncü turunda 82 milletvekili oy kullandı. Cumhurbaşkanı adaylarından Vjosa Osmani 71 oy alırken, aynı partiden aday gösterilen Nasuf Bejta'na ise oy çıkmadı. Oylamada, 11 oy geçersiz sayıldı. Cumhurbaşkanı seçiminin ilk iki turunda ise gerekli üçte ikilik çoğunluk sağlanamamıştı. Osmani ilk turda 69, ikinci turda ise 67 oy almıştı. Öte yandan, Vjosa Osmani Kosova'nın ikinci kadın Cumhurbaşkanı oldu.



VYOSA OSMANİ KİMDİR?

Kosova'nın Mitrovica kentinde 17 Mayıs 1982'de dünyaya gelen Osmani, ilkokul ve liseyi bu şehirde bitirdi.

Priştine Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Osmani, yüksek lisans ve doktora eğitimini ABD'deki Pitsburg Üniversitesinde tamamladı.

Gençlik yıllarında LDK'ye katılan Osmani, bu partiden birkaç dönem milletvekilliği de yaptı.

Kosova Meclis Başkanı olarak görev yapan Osmani, eski cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'nin istifa etmesinin ardından cumhurbaşkanlığı görevini de vekaleten yürüttü.

Kosova'da 14 Şubat 2021'de yapılan genel seçim öncesi LDK'den ayrılan Osmani, seçime VV safında katıldı.

Osmani, uluslararası hukuk ve ticaret hukuku alanlarında bazı kitap, makale, monografi ve çalışmalar yayınladı.

Evli ve iki çocuk annesi olan Osmani, ana dili Arnavutçanın yanı sıra İngilizce, Türkçe, İspanyolca ve Sırpça da biliyor.