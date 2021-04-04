Süveyş'i tıkayan gemi deniz trafiğini durdurmuştu! Fatura Mısır'ın ilk kadın kaptanına kesildi

BAŞARILI BİR KADIN OLDUĞUM İÇİN HEDEF ALINDIĞIMI HİSSETTİM"

29 yaşındaki Elselehdar, kadın gemi kaptanı olması nedeniyle hedef tahtasına oturtulduğunu ifade etti. İddialar karşısında şaşkına döndüğünü belirten Elselehdar, "Şoke oldum. Belki bu alanda başarılı bir kadın olduğum için ya da Mısırlı olduğum için hedef alınmış olabileceğimi hissettim, ama emin değilim" ifadelerini kullandı.