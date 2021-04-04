Türk Sahil Güvenliği'nin Yunan unsurlarına müdahalesi İHA ile görüntülendi

Düzensiz göçmenleri Türk kara sularına geri itmeye çalışan Yunan sahil güvenlik botuna Türk sahil güvenlik unsurlarının müdahalesi, insansız hava aracı (İHA) tarafından anbean görüntülendi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının düzensiz göçmenleri geri itmeye çalışan Yunan unsurlarına müdahalesi İHA ile görüntülendi | Video

Yunan unsurlarının 2 Nisan'da aralarında çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlere yönelik gayriinsani tutumu ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının yardım eli uzatması, bölgedeki İHA tarafından kaydedilen görüntülere yansıdı.