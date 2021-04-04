Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Türk Sahil Güvenliği'nin Yunan unsurlarına müdahalesi İHA ile görüntülendi
Giriş Tarihi: 4.4.2021 10:24 Son Güncelleme: 4.4.2021 11:09

'nin Yunan unsurlarına müdahalesi ile görüntülendi

AA
Türk Sahil Güvenliği'nin Yunan unsurlarına müdahalesi İHA ile görüntülendi

Geçtiğimiz günlerde, açıklarında mültecileri Türk kara sularına itmeye çalışan Yunan gemisine ekipleri müdahale etti. O anlar aracı () tarafından anbean görüntülendi.

Düzensiz göçmenleri Türk kara sularına geri itmeye çalışan Yunan sahil güvenlik botuna Türk sahil güvenlik unsurlarının müdahalesi, insansız hava aracı (İHA) tarafından anbean görüntülendi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının düzensiz göçmenleri geri itmeye çalışan Yunan unsurlarına müdahalesi İHA ile görüntülendi | Video

Yunan unsurlarının 2 Nisan'da aralarında çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlere yönelik gayriinsani tutumu ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının yardım eli uzatması, bölgedeki İHA tarafından kaydedilen görüntülere yansıdı.

TÜRK KARA SULARINA GERİ İTTİLER

Kayıtlarda Yunanistan'a ait LS-70 sahil güvenlik botunun Midilli Adası'nın kuzeyinde çocukların da bulunduğu 20-25 kişilik düzensiz göçmen grubunun lastik botuna tehlikeli şekilde yaklaştığı, tehlikeli manevralarla botu Türk kara sularına geri ittiği görülüyor.

TÜRK SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ KURTARDI

Görüntülerin devamında Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botun gelmesi üzerine Yunan unsurlarının düzensiz göçmenlerin bulunduğu botun yanından uzaklaşması, düzensiz göçmenlerin de Türk sahil güvenlik unsurları tarafından kurtarılması yer alıyor.

Son dakika: Yunan gemisine Türk Sahil Güvenliği'nden müdahale...

Yunanistan'ın asılsız 'düzensiz göçmen' iddiasına İçişleri Bakanlığı'ndan tokat gibi yanıt

ARKADAŞINA GÖNDER
Türk Sahil Güvenliği'nin Yunan unsurlarına müdahalesi İHA ile görüntülendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA