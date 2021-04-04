Türk Sahil Güvenliği'nin Yunan unsurlarına müdahalesi İHA ile görüntülendi

Düzensiz göçmenleri Türk kara sularına geri itmeye çalışan Yunan sahil güvenlik botuna Türk sahil güvenlik unsurlarının müdahalesi, insansız hava aracı (İHA) tarafından anbean görüntülendi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının düzensiz göçmenleri geri itmeye çalışan Yunan unsurlarına müdahalesi İHA ile görüntülendi | Video
Yunan unsurlarının 2 Nisan'da aralarında çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlere yönelik gayriinsani tutumu ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının yardım eli uzatması, bölgedeki İHA tarafından kaydedilen görüntülere yansıdı.
TÜRK KARA SULARINA GERİ İTTİLER
Kayıtlarda Yunanistan'a ait LS-70 sahil güvenlik botunun Midilli Adası'nın kuzeyinde çocukların da bulunduğu 20-25 kişilik düzensiz göçmen grubunun lastik botuna tehlikeli şekilde yaklaştığı, tehlikeli manevralarla botu Türk kara sularına geri ittiği görülüyor.
TÜRK SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ KURTARDI
Görüntülerin devamında Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botun gelmesi üzerine Yunan unsurlarının düzensiz göçmenlerin bulunduğu botun yanından uzaklaşması, düzensiz göçmenlerin de Türk sahil güvenlik unsurları tarafından kurtarılması yer alıyor.Son dakika: Yunan gemisine Türk Sahil Güvenliği'nden müdahale...
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