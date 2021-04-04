Ürdün’de darbe girişimi iddiası: Kralın kardeşi gözaltına alındı

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kardeşi Prens Hamza bin el Hüseyin'in gözaltına alındığı öne sürüldü. Olayın darbe girişimi olabileceği belirtildi. Ürdün'ün eski Veliaht Prensi Hamza bin el Hüseyin'in, üvey kardeşi Kral 2. Abdullah'a yönelik darbe girişimi iddiasıyla ilgili devam eden soruşturmanın ortasında Amman Sarayı'nda kısıtlama altına alındı. Ürdün medyasına göre, prensin yanı sıra kraliyet ailesi üyelerinden Şerif Hasan bin Zaid, eski Kraliyet Divanı Başkanı Basım İbrahim Avadallah'ın da aralarında bulunduğu 20 kişi "ülkenin istikrarına tehdit oldukları gerekçesiyle" gözaltına alındı. Genelkurmay Başkanı Ahmet el-Huneyti, prensin gözaltına alınmadığını, kendisinden ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetleri durdurmasının istendiğini belirtti.