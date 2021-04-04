Yunanistan attı, Türkiye müdahale etti

SAHİLGüvenlik Komutanlığı, Yunanistan'ın gün içinde Türk karasularına geri ittiği 231 düzensiz göçmenin kurtarıldığını açıkladı. Komutanlıktan yapılan açıklamaya göre, önceki gün Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca saat 03.30'da başlayan ve 12.33'te sona eren 7 ayrı geri itme olayı yaşandı. İzmir, Balıkesir ve Çanakkale açıklarında Türk karasularına geri itilen göçmen botlarına müdahale edildi. Bölgede görevlendirilen Türk Sahil Güvenlik unsurları 231 düzensiz göçmeni kurtararak, güvenli bölgeye ulaştırdı. Kurtarılan göçmenler, Türk Sahil Güvenlik ekiplerine teşekkür etti. ANKARA