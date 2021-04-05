ABD’de 8 yaşındaki çocuğa koronavirüs aşısı yapıldı

ABD'de yaşanaa koronavirüs aşısı skandalı, ülkedeki sağlık sisteminin yetersizliğine bir kez daha dikkat çekti.
Ülkenin Teksas eyaletinde bulunan Dallas kentinde bir baba, oğlu için Grand Prairie bölgesinde yer alan aşılama merkezinden online aşı randevusu aldı.
ÇOCUĞU 18 YAŞINDA ZANNETTİLER
Çocuklara uygulanması yasak olmasına rağmen sağlık sisteminde "aşılamaya uygun" görünen 8 yaşında çocuk, babası tarafından uygulama merkezine götürüldü. Sağlık çalışanları tarafından, o gün tesiste bulunan 3 bin 800 kişiye uygulandığı gibi çocuğa da aşı uygulamasından bulunan sağlık görevlilerinin durumu fark etmemesi büyük tepkiye yol açtı.
ABD basınına konuşan aşılama merkezi yetkilileri, görevlilerin çocuğu 18 yaşın üzerinde zannettiği iddia edildi.
Yetkililer, yaptıkları açıklamada, "Eğer bir kişi sistemden kod almışsa kimin kayıt yaptırıp kimin kayıt yaptıramayacağını anlamış olduklarını farz ediyoruz. Fakat 18 yaş altı biri nasıl sisteme kayıt olabiliyor, bununla ilgili sorularımız var tabii ki" ifadelerini kullandı.
ABD'de kullanımda oaln Moderna ile Johnson and Johnson'ın aşıları yalnızca 18 yaş ve üstü kişilere uygulanırken, Pfizer/BioNTech aşılarının 16 yaş ve üzerine uygulanabildiği biliniyor.