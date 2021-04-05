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Giriş Tarihi: 5.4.2021 10:13 Son Güncelleme: 5.4.2021 10:42

’de 8 yaşındaki çocuğa yapıldı

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
ABD’de 8 yaşındaki çocuğa koronavirüs aşısı yapıldı

’nin eyaletinde yapılan skandal, ülke basınında geniş yer buldu. ABD genelinde 50 yaş altına uygulanmaya başlanan aşılama faaliyeti kapsamında 8 yaşındaki oğluna, sağlık sistemi üzerinden aşı alan bir baba, ülkedeki sağlık sisteminde yaşanan sorunları yeniden gündeme getirdi. 8 yaşındaki çocuğa, yaşına bakmaksızın çocuklara uygulanması yasak olan koronavirüs aşısını yapan sağlık personeli, eleştiri oklarının hedefine oturdu.

ABD'de yaşanaa koronavirüs aşısı skandalı, ülkedeki sağlık sisteminin yetersizliğine bir kez daha dikkat çekti.

Ülkenin Teksas eyaletinde bulunan Dallas kentinde bir baba, oğlu için Grand Prairie bölgesinde yer alan aşılama merkezinden online aşı randevusu aldı.

ÇOCUĞU 18 YAŞINDA ZANNETTİLER

Çocuklara uygulanması yasak olmasına rağmen sağlık sisteminde "aşılamaya uygun" görünen 8 yaşında çocuk, babası tarafından uygulama merkezine götürüldü. Sağlık çalışanları tarafından, o gün tesiste bulunan 3 bin 800 kişiye uygulandığı gibi çocuğa da aşı uygulamasından bulunan sağlık görevlilerinin durumu fark etmemesi büyük tepkiye yol açtı.

ABD basınına konuşan aşılama merkezi yetkilileri, görevlilerin çocuğu 18 yaşın üzerinde zannettiği iddia edildi.

Yetkililer, yaptıkları açıklamada, "Eğer bir kişi sistemden kod almışsa kimin kayıt yaptırıp kimin kayıt yaptıramayacağını anlamış olduklarını farz ediyoruz. Fakat 18 yaş altı biri nasıl sisteme kayıt olabiliyor, bununla ilgili sorularımız var tabii ki" ifadelerini kullandı.

ABD'de kullanımda oaln Moderna ile Johnson and Johnson'ın aşıları yalnızca 18 yaş ve üstü kişilere uygulanırken, Pfizer/BioNTech aşılarının 16 yaş ve üzerine uygulanabildiği biliniyor.

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ABD’de 8 yaşındaki çocuğa koronavirüs aşısı yapıldı
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