ABD’de 8 yaşındaki çocuğa koronavirüs aşısı yapıldı

ABD'de yaşanaa koronavirüs aşısı skandalı, ülkedeki sağlık sisteminin yetersizliğine bir kez daha dikkat çekti.

Ülkenin Teksas eyaletinde bulunan Dallas kentinde bir baba, oğlu için Grand Prairie bölgesinde yer alan aşılama merkezinden online aşı randevusu aldı.

ÇOCUĞU 18 YAŞINDA ZANNETTİLER

Çocuklara uygulanması yasak olmasına rağmen sağlık sisteminde "aşılamaya uygun" görünen 8 yaşında çocuk, babası tarafından uygulama merkezine götürüldü. Sağlık çalışanları tarafından, o gün tesiste bulunan 3 bin 800 kişiye uygulandığı gibi çocuğa da aşı uygulamasından bulunan sağlık görevlilerinin durumu fark etmemesi büyük tepkiye yol açtı.