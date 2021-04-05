ABD'de cezaevinde isyan! Camları kırıp böyle bağırdılar

OLASI FİRAR GİRİŞİMİ ENGELLENDİ

Mahkumların bağırışını duyan bir çok kişi ceazevinin önünde toplanarak, mahkumlara alkışlarla destek verdi. Amerikan medyası,polisin mahkumlara müdahale ettiğini ve olası bir firar girişiminin önlendiğini aktardı. Öte yandan, aynı cezaevinde Şubat ayında 117 mahkum isyan çıkarmıştı.