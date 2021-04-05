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Giriş Tarihi: 5.4.2021 11:35

'de cezaevinde isyan! Camları kırıp böyle bağırdılar

DHA
ABD'de cezaevinde isyan! Camları kırıp böyle bağırdılar

'nin () batısındaki St. Louis kentinde bulunan bir cezaevinde koğuştaki kötü koşulları protesto eden 60 mahkum isyan çıkardı.

ABD'nin Missouri eyaletindeki St. Louis kentinde bulunan cezaevinde yaklaşık 60 mahkum isyan çıkardı. Cezaevindeki kötü koşulları protesto eden mahkumlar, cezaevinin camlarını kırarak, "Bize yardım edin" diye bağırdı.

OLASI FİRAR GİRİŞİMİ ENGELLENDİ

Mahkumların bağırışını duyan bir çok kişi ceazevinin önünde toplanarak, mahkumlara alkışlarla destek verdi. Amerikan medyası,polisin mahkumlara müdahale ettiğini ve olası bir firar girişiminin önlendiğini aktardı. Öte yandan, aynı cezaevinde Şubat ayında 117 mahkum isyan çıkarmıştı.

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ABD'de cezaevinde isyan! Camları kırıp böyle bağırdılar
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