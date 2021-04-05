Almanya’da uygunsuz içerik paylaşana 2 yıl hapis

Almanya'da sosyal medya üzerinden yapılan uygunsuz içeriklere yönelik mücadele kapsamında yeni düzenlemeler hayata geçirildi. Alman DW ajansındaki habere göre ülkede geçen yaz hazırlanan internette aşırı sağ ve nefret suçları ile mücadele yasası yürürlüğe girdi. Yasanın yürülüğe girmesi ile değerlendirmelerde bulunan Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht, artık internette nefret suçu işleyenler ve insanları tehdit edenler hakkında soruşturma açılabileceğini ve bu doğrultuda yargılama yapılabileceğini söyledi. Yasa ile kapsamı belirlenen suçları işleyenler hakkında iki yıla kadar hapis cezası istenebilecek. İnternet üzerinden ölüm veya tecavüz tehdidinde bulunanlar için ise üç yıl hapis istemiyle soruşturma açılabilecek. Ayrıca yasa kapsamında 2022 yılından itibaren sosyal medya platformları ölüm ve tecavüz tehdidi bulunduran içerikleri sadece silmekle yükümlü olmayacak aynı zamanda Federal Emniyet Dairesi'ne de bildirmeleri gerekecek. Bakan Lambrecht, "Bu tahrikçiler hakkında çok daha hızlı ve kararlı soruşturmalar yürütülmesini sağlayacak" dedi.