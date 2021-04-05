Avrupa savaş uçağında anlaşmaya vardı! Airbus ve Dassault duyurdu

Avrupa'nın ortak Gelecek Nesil Hava Muharebe Sistemi (Future Combat Air System -FCAS) projesi kapsamında üretilmesi planlanan savaş uçağı prototipinde flaş bir gelişme yaşandı. Daha önce Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından duyurulan proje, üretici şirketler konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle askıya alınmıştı.
2040 yılında, Avrupa genelinde kullanılan Eurofighter ve Rafale savaş uçaklarının yerini alması beklenen FCAS projesi kapsamında üretilecek savaş uçağı için, çok uluslu Airbus ve Fransız Dassault şirketleri el sıkıştı.
İHA VE SİHA DA ÜRETİLECEK
Pürüzler nedeniyle ertelenen projede anlaşmaya varan şirketlerden gelen açıklamaları, Fransız basını duyurdu. La Tribune'nün haberine göre Dassault, delta kanat tasarımına sahip görünmez savaş uçağı üzerinde çalışırken Airbus ise drone ile muharebe bulut sistemi adlı ve yapay zekâ uygulamalarını mümkün kılacak ultra hızlı iletişim ağı sistemleri üzerine yoğunlaşacak.
FCAS kapsamında insanlı ve insansız hava platformlarının üretimi öngörülürken, projenin 50 ila 80 milyar Euro aralığında bir bütçeye sahip olacağı düşünülüyor.
FCAS projesi, halihazırda Almanya, Fransa ve İspanya tarafından destekleniyor.