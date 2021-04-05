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Giriş Tarihi: 5.4.2021 09:40 Son Güncelleme: 5.4.2021 09:43

Avrupa savaş uçağında anlaşmaya vardı! ve duyurdu

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Avrupa savaş uçağında anlaşmaya vardı! Airbus ve Dassault duyurdu

İlk olarak Fransız Cumhurbaşkanı ve Almanya Başbakanı tarafından duyurulan Avrupa’nın ortak Gelecek Nesil Hava Muharebe Sistemi (Future Combat Air System -FCAS) projesine dair önemli bir karar alındı. Daha önce iki ülke arasında, üretici şirketler konusunda anlaşmaya varılamaması nedeniyle gerilime sebep olan ve askıya alınan proje kapsamında çok uluslu hava şirketi ve , ilk savaş uçağı prototipini üretmek için anlaşma sağladı.

Avrupa'nın ortak Gelecek Nesil Hava Muharebe Sistemi (Future Combat Air System -FCAS) projesi kapsamında üretilmesi planlanan savaş uçağı prototipinde flaş bir gelişme yaşandı. Daha önce Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından duyurulan proje, üretici şirketler konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle askıya alınmıştı.

2040 yılında, Avrupa genelinde kullanılan Eurofighter ve Rafale savaş uçaklarının yerini alması beklenen FCAS projesi kapsamında üretilecek savaş uçağı için, çok uluslu Airbus ve Fransız Dassault şirketleri el sıkıştı.

İHA VE SİHA DA ÜRETİLECEK

Pürüzler nedeniyle ertelenen projede anlaşmaya varan şirketlerden gelen açıklamaları, Fransız basını duyurdu. La Tribune'nün haberine göre Dassault, delta kanat tasarımına sahip görünmez savaş uçağı üzerinde çalışırken Airbus ise drone ile muharebe bulut sistemi adlı ve yapay zekâ uygulamalarını mümkün kılacak ultra hızlı iletişim ağı sistemleri üzerine yoğunlaşacak.

FCAS kapsamında insanlı ve insansız hava platformlarının üretimi öngörülürken, projenin 50 ila 80 milyar Euro aralığında bir bütçeye sahip olacağı düşünülüyor.

FCAS projesi, halihazırda Almanya, Fransa ve İspanya tarafından destekleniyor.

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Avrupa savaş uçağında anlaşmaya vardı! Airbus ve Dassault duyurdu
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