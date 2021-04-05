Avrupa savaş uçağında anlaşmaya vardı! Airbus ve Dassault duyurdu

2040 yılında, Avrupa genelinde kullanılan Eurofighter ve Rafale savaş uçaklarının yerini alması beklenen FCAS projesi kapsamında üretilecek savaş uçağı için, çok uluslu Airbus ve Fransız Dassault şirketleri el sıkıştı.

İHA VE SİHA DA ÜRETİLECEK

Pürüzler nedeniyle ertelenen projede anlaşmaya varan şirketlerden gelen açıklamaları, Fransız basını duyurdu. La Tribune'nün haberine göre Dassault, delta kanat tasarımına sahip görünmez savaş uçağı üzerinde çalışırken Airbus ise drone ile muharebe bulut sistemi adlı ve yapay zekâ uygulamalarını mümkün kılacak ultra hızlı iletişim ağı sistemleri üzerine yoğunlaşacak.