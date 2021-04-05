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Haberler Dünya Haberleri Bilim kurgu filmlerini aratmayan buluş! İnsan beynini kablosuz bilgisayara bağladılar
Giriş Tarihi: 5.4.2021 15:35 Son Güncelleme: 5.4.2021 16:00

Bilim kurgu filmlerini aratmayan buluş! İnsan beynini bilgisayara bağladılar

DHA
Bilim kurgu filmlerini aratmayan buluş! İnsan beynini kablosuz bilgisayara bağladılar

Felçli hastaların hayatını kolaylaştırılacak bir ilke imza atıldı. Bilim insanları ilk kez insan beynini olarak bilgisayara bağladı. 'deki ve Providence Veterans Affairs Tıp Merkezi ortaklığında geliştirilen yöntem sayesinde felçli insanların hayatı kolaylaşacak...

Amerikalı bilim insanları bilim kurgu filmlerini aratmayan bir ilke imza attı. ABD'deki Brown Üniversitesi ve Providence Veterans Affairs Tıp Merkezi ortaklığında geliştirilen yöntem sayesinde felçli insanların hayatını kolaylaşacak. IEEE Transactions on Biomedical Engineering adlı bilimsel dergiside yayınlanan habere göre, yüksek bant genişliğine sahip kablosuz beyin-bilgisayar arayüzünün (BCI), klinik testinden başarılı şekilde geçtiği ifade edildi. Bilim insanları sistemin beyin sinyallerini "tek nöron çözünürlüğünde ve tam geniş bant kesinliğinde" iletebildiğini söyledi. Felçli kişilerin sadece düşünerek bilgisayar ekranlarına yazı yazıp, komut vermeye veya robotik protezleri kullanmalarına olanak tanıyan yeni BCI (kablosuz beyin-bilgisayar arayüzü) ilk kez insan beynine bağlandı.Uygulamada, BrainGate adı verilen teknolojinin klinik denemesinde bir kişinin beyin motor korteksine bağlanan küçük bir verici yer alıyordu.

EN DİKKAT ÇEKİCİ SİNİRSEL ARAYÜZ TEKNOLOJİSİ

Dergide yer alan haberde,denemeye katılan felçli kişiler sistemi kullanarak bir tablet bilgisayar kullandığı aktarıldı. Denemeye katılan kişilerin kablolu sistemlere benzer yazma hızlarına ve işaretleme-tıklama doğruluğuna ulaşabildiği ifade edildi. Uygulamanın sinirsel arayüz teknolojileri alanındaki en son ilerleme olduğu kaydedildi.

SİSTEMLE BİRLİKTE BEYİN AKTİVİTELERİ KONTROL ALTINDA

Uygulamanın amacını sıralayan uzmanlar, hareket etme yeteneğini kaybeden insanlar için bağımsızlığı geri kazanmaya yardımcı olan tamamen implante edilebilir bir kablosuz intrakortikal sistemi olduğunu dile getirdi. Brown Üniversitesi'nde görevli mühendislik profesörü Leigh Hochberg uygulama ile ilgili yaptığı açıklamada, "Uyguladığımız sistem sayesinde beyin aktivitesini evde ve daha önce neredeyse imkansız olacak kadar uzun süreler boyunca takip edebiliyoruz" dedi.

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Bilim kurgu filmlerini aratmayan buluş! İnsan beynini kablosuz bilgisayara bağladılar
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