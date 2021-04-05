Bilim kurgu filmlerini aratmayan buluş! İnsan beynini kablosuz bilgisayara bağladılar

Amerikalı bilim insanları bilim kurgu filmlerini aratmayan bir ilke imza attı. ABD'deki Brown Üniversitesi ve Providence Veterans Affairs Tıp Merkezi ortaklığında geliştirilen yöntem sayesinde felçli insanların hayatını kolaylaşacak. IEEE Transactions on Biomedical Engineering adlı bilimsel dergiside yayınlanan habere göre, yüksek bant genişliğine sahip kablosuz beyin-bilgisayar arayüzünün (BCI), klinik testinden başarılı şekilde geçtiği ifade edildi. Bilim insanları sistemin beyin sinyallerini "tek nöron çözünürlüğünde ve tam geniş bant kesinliğinde" iletebildiğini söyledi. Felçli kişilerin sadece düşünerek bilgisayar ekranlarına yazı yazıp, komut vermeye veya robotik protezleri kullanmalarına olanak tanıyan yeni BCI (kablosuz beyin-bilgisayar arayüzü) ilk kez insan beynine bağlandı.Uygulamada, BrainGate adı verilen teknolojinin klinik denemesinde bir kişinin beyin motor korteksine bağlanan küçük bir verici yer alıyordu.