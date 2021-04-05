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Giriş Tarihi: 5.4.2021 09:16

'da sel felaketinde ölü sayısı 55'e çıktı

AA
Endonezya'da sel felaketinde ölü sayısı 55'e çıktı

'nın eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldi.

Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Merkezi Sözcüsü Raditya Jati, yaptığı açıklamada, dün, eyalete bağlı Flores kentinin doğusunda yerel saatle 11.00'de sağanağın sele neden olduğunu bildirdi.

Jati, şimdiye kadar 55 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

EN AZ 42 KİŞİ KAYIP

En az 42 kişinin kayıp olduğunu aktaran Jati, yaralanan 9 kişinin tedavi altına alındığını belirtti.

Jati, afet bölgesinde binlerce kişinin yerinden olduğunu, elektrik kesintileri yaşandığını ve bazı yolların ulaşıma kapandığını kaydetti.

Selin ardından yüzlerce kişinin evi hasar görürken, arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

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Endonezya'da sel felaketinde ölü sayısı 55'e çıktı
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