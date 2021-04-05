Fransız bakanlardan restoran skandalı! Koronavirüs yasaklarını böyle deldiler

Ayrıca bir kişi, bu hafta içerisinde bu lüks restoranlardan birkaçında bazı bakanlar ve milletvekilleriyle yemek yediğini söylüyor. Söz konusu restoranlarda menü fiyatlarının 490 euroyu bulduğu belirtiliyor.

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İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Paris Polis Müdürlüğünden haberin içeriğine dair soruşturma açılması, doğrulanması halinde bu restoranların sahipleri ve müşteriler hakkında kovuşturma başlatılması talebi gönderdiğini bildirdi. Paris Polis Müdürlüğü, söz konusu iddialara ilişkin soruşturma açtı.