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Giriş Tarihi: 5.4.2021 21:40 Son Güncelleme: 5.4.2021 21:43

Hareket halindeki trenden düşen Hintliyi ölümden kurtardı

İHA
Hareket halindeki trenden düşen Hintliyi polis ölümden kurtardı

'ın Racastan eyaletinde hareket halindeki trenden düşen yaşlı adam, istasyonda bulunan polisin atikliği sayesinde trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Hindistan'ın Racastan eyaletinde yer alan Sawai Madhopur tren istasyonunda polisin refleksi olası bir faciayı önledi. Sawai Madhopur tren istasyonunda yaşlı bir adam, kapısına tutunduğu hareket halindeki trenden düşerek tren ile istasyon arasına sıkıştı. Metrelerce sürüklenen yaşlı adam, istasyondaki polisin yardımına koşması ile trenin altında kalmaktan kurtuldu.

"TRENİN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTARILDI"

Hindistan Demiryolları Bakanı Piyush Goyal yaptığı açıklamada, "Rajasthan'daki Sawai Madhopur istasyonunda yaşlı bir yolcu, görevde olan bir güvenlik personelinin hızlı müdahalesi ile trenin altında kalmaktan son anda kurtarıldı. Görevlerini tam hizmetle yerine getiren güvenlik personelimizle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

2 Nisan tarihinde yaşanan olay tren istasyonunun güvenlik kameralarına da yansıdı.

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Hareket halindeki trenden düşen Hintliyi polis ölümden kurtardı
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