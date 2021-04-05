İngiltere, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen aşının kullanımını kısıtlayabilir

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu'nun Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının kullanımının kısıtlanması yönündeki öneriyi değerlendirdiği belirtildi. Channel 4'ün haberine göre, AstraZeneca aşısının gençlerde kullanımının "nadir kan pıhtılaşmasına" neden olduğu endişeleri nedeniyle ilacın gençler üzerinden kullanımının kısıtlanmasının değerlendirildiği aktarıldı. Haberde, verilerin hala belirsiz olmasına rağmen iki önemli kaynağa göre 30 yaşın altındaki gençlere farklı bir aşı önermek için argümanların olduğu belirtildi. MHRA, Channel 4'ün AstraZeneca aşısının kısıtlanmasına yönelik yaptığı habere ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

MHRA, daha önce AstraZeneca aşının güvenli olduğunu ve aşının faydalarının zararlarından daha fazla olduğunu açıklamıştı.