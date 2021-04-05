İngiltere’de koronavirüs dolandırıcısı ifşa oldu! Yüzlerce kişinin hayatını tehlikeye attı

Sahte sonuçları internette, hatta havaalanından sattığı belirlenen Fazal, bu belgelerde devletin talep ettiği takip kodlarına kadar her detayı taklit etti.

CİDDİ CEZALARLA KARŞI KARŞIYA

Birmingham kentinde yaşadığı belirlenen 17 yaşındaki Fazal, bu yolla yüzlerce kişini hayatını da tehlikeye attı. Müşteri kılığında kendisiyle konuşan bir gazeteciye, kurduğu sahtecilik şebekesini kendi ağzıyla itiraf eden Fazal'ın bu işe, Facebook üzerinden kurduğu sahte PCR testi sonucu grubuyla girdiği öğrenildi.