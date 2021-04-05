İngiltere’de koronavirüs dolandırıcısı ifşa oldu! Yüzlerce kişinin hayatını tehlikeye attı

İngiltere, koronavirüs belgelerinde yapılan sahtecilik skandalıyla çalkalanıyor. Ülke basınında yer alan haberlere göre geçtiğimiz aylarda İngiliz hükümetinin uyguladığı seyahat yasağı kapsamında yüzlerce kişi, sahte koronavirüs test sonucu belgeleriyle ülkeye giriş yaptı.
Ülkeyi sarsan sahtecilik skandalı, dolandırıcının kimliğinin belirlenmesiyle ortaya çıktı.
YÜZLERCE KİŞİYE SAHTE BELGE SATTI
İngiliz basınında yer alan haberlere göre 17 yaşındaki Malik Younas Fazal, mutasyona uğramış koronavirüs salgınının ülkeyi kasıp kavurduğu günlerde, seyahat yasağı nedeniyle giriş yapmakta zorlanan ve yetkili mercilere kapsamlı bir koronavirüs negatif belgesi sunmak zorunda olan İngiliz vatandaşlarına 80 sterlin (yaklaşık 900 lira) karşılığında sahte belge sattı.
İngiliz hükümetinin, ülkeye giriş yapan vatandaşları izlemek için işbirliği yaptığı CTM isimli test şirketinin belgelerini taklit eden Fazal'ın, bu yolla yüzlerce kişiye geçerli belge sağladığı bildirildi.
210 STERLİN ÖDEMEK İSTEMEYENLER 80 STERLİNE SAHTESİNİ ALDI
Geçtiğimiz şubat ayından bu yana geçerli olan yasaklar kapsamında İngiltere'ye giriş yapacak vatandaşların, az riskli ülkelerden gelmeli halinde kapsamlı bir koronavirüs negatif testi sunması zorunluydu. CTM tarafından yapılan "koronavirüs testi seyahat paketi"nin 210 sterlinlik ücretini çok bulan yüzlerce kişi, bunu yerine 80 sterlin karşılığında Fazal'ın sattığı sahte belgelerden satın almayı tercih etti.
Sahte sonuçları internette, hatta havaalanından sattığı belirlenen Fazal, bu belgelerde devletin talep ettiği takip kodlarına kadar her detayı taklit etti.
CİDDİ CEZALARLA KARŞI KARŞIYA
Birmingham kentinde yaşadığı belirlenen 17 yaşındaki Fazal, bu yolla yüzlerce kişini hayatını da tehlikeye attı. Müşteri kılığında kendisiyle konuşan bir gazeteciye, kurduğu sahtecilik şebekesini kendi ağzıyla itiraf eden Fazal'ın bu işe, Facebook üzerinden kurduğu sahte PCR testi sonucu grubuyla girdiği öğrenildi.
İfşa olan Fazal, ciddi suçlamalarla karşı karşıya kalırken, Fazal'dan sahte test alanlar da ciddi cezalarla karşı karşıya kalacak.
İngiliz yasaları gereği koronavirüs belgelerinde sahtecilik yapanlara 10 bin sterlin artı 10 yıla kadar hapis cezası öngörülürken, PCR testi sahteciliğinin de 2 bin sterlinlik para cezası bulunuyor.İngiltere’de koronavirüs ticareti! Karantinadakilerden ek ücret alınıyor İngiltere tedbirleri artırıyor: Yasaklı ülkelerden geldiğini gizleyenlere hapis cezası...