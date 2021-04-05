İngiltere’den yeni normalleşme adımı! Herkese dağıtılacak

İngiltere'de yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında tüm vatandaşlara haftada iki kez hızlı koronavirüs testi sunulacağı bildirildi.

AMAÇ EKONOMİYİ CANLANDIRMAK

İngiltere Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, hükümet ekonomiyi yeniden açmak ve koronavirüsün yeni türlerinin yayılmasını engellemek amacıyla test programını genişletti. Buna göre, ücretsiz olarak dağıtılacak ve 30 dakikada sonuç verecek koronavirüs testi 9 Nisan'dan itibaren haftada iki kez olmak üzere isteyen tüm vatandaşlara sunulacak.