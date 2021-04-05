İsrail Başbakanı’nın yolsuzluk davası bitmiyor! Netanyahu yine hakim karşısında

İsrail'de 23 Mart'ta yapılan erken genel seçimin sonuçlarına göre 120 sandalyeli meclise 30 milletvekili göndererek seçimi önde tamamlayan Likud Partisi lideri ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davası bitmek bilmiyor.
NETANYAHU KARŞITLARI SOKAKLARA DÖKÜLDÜ
İsrail'de görevdeyken yargılanan ilk Başbakan olarak tarihe geçen Netanyahu'nun davasının üçüncü duruşması, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan İsrail'e ait Kudüs Bölge Mahkemesinde görüldü.
Duruşma öncesi İsrail polisi, mahkemenin çevresindeki birçok yolu trafiğe kapatırken, bir grup Netanyahu yandaşı da mahkeme yakınında gösteri düzenledi.
İsrail ve uluslararası basının yoğun ilgi gösterdiği duruşmada Netanyahu ve avukatları hazır bulundu.
ÜÇ AYRI YOLSUZLUK DAVASI VAR
İsrail'de en uzun süre başbakanlık görevini yürüten Netanyahu'nun yargılanma sürecinin uzun süreceği belirtiliyor. İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle dava açılmasını talep etmişti.