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Haberler Dünya Haberleri İsrail Başbakanı’nın yolsuzluk davası bitmiyor! Netanyahu yine hakim karşısında
Giriş Tarihi: 5.4.2021 11:03 Son Güncelleme: 5.4.2021 11:20

Başbakanı’nın yolsuzluk davası bitmiyor! yine hakim karşısında

AA
İsrail Başbakanı’nın yolsuzluk davası bitmiyor! Netanyahu yine hakim karşısında

Hakkında üç ayrı yolsuzluk davası bulunmasına rağmen 23 Mart’ta gerçekleşen erken seçimlerde bir kez daha aday olan ve seçimi önde tamamlayan , bir kez daha yargı karşısına çıktı. Ülke tarihine “görev başındayken yargılanan ilk başbakan” olarak adına yazdıran ’nun davası, uzun süreceğe benziyor.

İsrail'de 23 Mart'ta yapılan erken genel seçimin sonuçlarına göre 120 sandalyeli meclise 30 milletvekili göndererek seçimi önde tamamlayan Likud Partisi lideri ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davası bitmek bilmiyor.

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İsrail'de görevdeyken yargılanan ilk Başbakan olarak tarihe geçen Netanyahu'nun davasının üçüncü duruşması, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan İsrail'e ait Kudüs Bölge Mahkemesinde görüldü.

Duruşma öncesi İsrail polisi, mahkemenin çevresindeki birçok yolu trafiğe kapatırken, bir grup Netanyahu yandaşı da mahkeme yakınında gösteri düzenledi.

İsrail ve uluslararası basının yoğun ilgi gösterdiği duruşmada Netanyahu ve avukatları hazır bulundu.

ÜÇ AYRI YOLSUZLUK DAVASI VAR

İsrail'de en uzun süre başbakanlık görevini yürüten Netanyahu'nun yargılanma sürecinin uzun süreceği belirtiliyor. İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle dava açılmasını talep etmişti.

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Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de, ikinci duruşması da 8 Şubat 2021'de yine Kudüs Bölge Mahkemesinde görülmüştü.

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İsrail Başbakanı’nın yolsuzluk davası bitmiyor! Netanyahu yine hakim karşısında
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