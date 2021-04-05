İsrail Başbakanı’nın yolsuzluk davası bitmiyor! Netanyahu yine hakim karşısında

İsrail'de 23 Mart'ta yapılan erken genel seçimin sonuçlarına göre 120 sandalyeli meclise 30 milletvekili göndererek seçimi önde tamamlayan Likud Partisi lideri ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davası bitmek bilmiyor.

NETANYAHU KARŞITLARI SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

İsrail'de görevdeyken yargılanan ilk Başbakan olarak tarihe geçen Netanyahu'nun davasının üçüncü duruşması, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan İsrail'e ait Kudüs Bölge Mahkemesinde görüldü.