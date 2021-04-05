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Giriş Tarihi: 5.4.2021 14:29

Kremlin’den flaş açıklama! Ukrayna zor duruma kalacak

DHA
AA
Kremlin’den flaş açıklama! Ukrayna zor duruma kalacak

ve Ukrayna arasında yükselen savaş sesleri, gücünü giderek artırıyor. İki ülke arasında siyasi krize neden olan bölgesinde çıkan çatışmalarda Ukraynalı askerlerin hayatını kaybetmesinin ardından bölgede gerilim artmış, hükümeti, olası bir savaşta bölgeyi yerle bir ederiz mesajını vermişti. Rus ordusunun Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğini artırmasının ardından  yeni bir açıklama da Kremlin’den geldi. Bölgede kimse için bir tehdit olmadığını söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, “yakında ilişkilerde karşılıklılığa yer kalmayacağını” vurguladı.

Rus ordusunun Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğini artırması ve Donbas'ta Rus yanlısı ayrılıkçıların 4 Ukrayna askerini öldürmesi, Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginliği artırdı.

"ORADA OLAN HER ŞEYİ KESECEĞİZ"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı'na (Rossotrudniçestvo), Volga-Dnepr ve diğer bazı Rus şirketlere yönelik yaptırım uygulama kararını yürürlüğe koydu. Kararın ardından Rusya'dan ilk açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Muhtemelen yakında Ukrayna ile karşılıklılık için yer kalmayacak bir ilişki seviyesine ulaşacağız. Orada olan her şeyi keseceğiz, bu kötü bir şey" ifadelerine verdi.

NELER OLMUŞTU?

2014 yılında dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği'ne (AB) giriş sürecinde Ukrayna'ya önemli bir ivme kazandıracak bazı anlaşmaları imzalamak istememesi halkın tepkisini çekmişti. Rusya yanlısı olarak adlandırılan Yanukoviç'e istifa çağrıları yapılmış ve halk meydanlara inmişti. Gösterilerin büyüyüp iç çatışmaların başlaması üzerine Yanukoviç helikopterle Rusya'ya kaçarak ülkeyi terk etmişti.

Karışıklıklar Ukrayna'nın doğu bölgesine sıçramış ve Rusya tarafından desteklenen ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu çatışmaya girmişti. Rusya, Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk şehirlerini kapsayan Donbas bölgesini ve Kırım'ı da işgal ederek bölgede üstünlük sağlamıştı.

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Geçtiğimiz günlerde ise Rusya ordusuna ait tank ve obüslerden oluşan yaklaşık 4 bin askerlik 28 tabur, Ukrayna sınırına konuşlandırılmış, bu hareket Ukrayna tarafından "tehdit" olarak algılanmıştı.

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Kremlin’den flaş açıklama! Ukrayna zor duruma kalacak
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