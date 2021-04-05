Nijerya'da 55 silahlı çete üyesi yakalandı

Nijerya ordusu komutanlarından Tuğgeneral Taoreen Lagbaja, yaptığı açıklamada, eyalette son zamanlarda artan saldırılar nedeniyle silahlı çetelere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 55 çete üyesinin yakalandığını kaydeden Lagbaja, çetelere ait önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiğini söyledi.

Lagbaja, yakalananların mahkemeye sevk edileceğini aktardı.

29 MART AKŞAMI 4 AYRI SALDIRI

Ebonyi eyaletinde 29 Mart akşamı, silahlı kişilerin düzenlediği 4 ayrı saldırıda 27 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya'da, 2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan sorunlar, 2015'ten itibaren adam kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü.

Ülkede geçen yıl silahlı çeteler arasındaki çatışmalarda 3 bin 188 kişi hayatını kaybetti.

Geçen yıl nisan ve temmuz arasında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında, 2 bin 504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarıldı.