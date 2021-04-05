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Giriş Tarihi: 5.4.2021 18:06 Son Güncelleme: 5.4.2021 18:07

'nın ’nda askeri varlığını güçlendirdiğini gösteren uydu görüntüleri yayınlandı

DHA
Rusya'nın Kuzey Kutbu’nda askeri varlığını güçlendirdiğini gösteren uydu görüntüleri yayınlandı

Amerikan medyası, 'nın, 'ndaki askeri varlığını güçlendirdiğini gösteren uydu görüntülerini yayınladı.

Rusya'nın Kuzey Kutbu'ndaki hareketliliğini takip eden Amerikan medyası uydu görüntüleri yayınladı.Görüntülerde, Rusya'nın Kuzey Kutbu'ndaki askeri tesislere ait pistleri yenilendiği, ek gözetleme kuleleri ve bölgeye konuşlandırılmış hava savunma sistemleri yer aldı.

Amerikan medyası, Rusya'nın eski Soğuk Savaş üslerini geliştirmesinin yanı sıra Murmansk şehri yakınlarındaki Kola Yarımadası'nda yeni tesisler inşa ettiğini ileri sürdü. Daha önce de Danimarka istihbaratı Rusya'nın Kuzey Kutbu'na yaklaşık bin kilometre uzaklıktaki Frans Joseph'in en kuzeydeki sınır muhafız istasyonuna savaş uçağı üssü kurma hazırlığında olduğunu ileri sürmüştü.

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Rusya'nın Kuzey Kutbu’nda askeri varlığını güçlendirdiğini gösteren uydu görüntüleri yayınlandı
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