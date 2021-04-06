ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'dan iğrenç itiraf: Yengemle birlikte oldum!

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu son zamanlarda magazin gündeminden düşmüyor. Hunter Biden, bu kez de yaptığı itirafla gündeme bomba gibi düştü.
İĞRENÇ İTİRAF GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ
Hunter Biden, yeni kitabı 'Beatiful Things'i tanıtmak için 'CBS Sunday Morning' programına katıldı. Burada özel yaşamı ile ilgili gelen sorulara da samimi bir şekilde cevap veren Hunter, iğrenç bir itirafta da bulunarak herkesi şaşırttı.
(Beau Biden ve eşi Hallie)
"YENGEMLE İLİŞKİ YAŞADIM"
Programda Biden'ın 2015 yılında kanser nedeniyle hayatını kaybeden 46 yaşında abisi Beau'nun eşi Hallie ile 2017 yılında ilişki yaşadıklarını açıkladı. New York Post ise bugün Hunter Biden'ın itirafına geniş yer verdi.
"BU AÇIKLAMASI ZOR BİR ŞEY"
Konuyla ilgili ilk kez açıklama yapan Hunter Biden, "Sanırım insanlar bu ilişkiyi anlamakta zorluk çekti, aslında haklılar. Gerçekten onları da anlıyorum. Bu benim için açıklaması zor bir şey, çünkü ilişkimiz ortak bir acıdan oluştu. Birlikteydik ve doğru olanı yapmaya çalışıyorduk." diye konuştu.
"BU İLİŞKİ YÜZÜNDEN HERKES BENDEN UZAKLAŞTI"
Ayrıca Hunter, bu acıdan doğan aşkın bir umuda dönüştüğünü ifade etti. Biden'ın oğlu ayrıca bu ilişki yüzünden hem kişisel, hem de iş hayatında birçok kişinin ondan uzaklaştığını da sözlerine ekledi.
Uzunca bir süredir uyuşturucu tedavisi de gören Hunter, "Birçok yanlış karar verdim, ki aslında bu tarz kararlar vermemem gerekirdi. Yakınlarımdan çok daha fazla şefkat ve anlayış gördüm ama aynı zamanda korkunç bir zamandı." diye konuştu.
2019 YILINDA AYRILIP COHEN İLE EVLENDİ
46 yaşındaki abisi Beau'nun ölümünden 5 ay sonra yengesi Hallie ile birlikte olduklarını açıklayan Hunter, 2019 yılında bu ilişkiyi bitirdi. Hunter 2019'da Afrikalı yapımcı Melissa Cohen ile dünyaevine girdi. Çiftin bu ilişkiden bir de çocukları oldu.