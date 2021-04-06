ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'dan iğrenç itiraf: Yengemle birlikte oldum!

"BU İLİŞKİ YÜZÜNDEN HERKES BENDEN UZAKLAŞTI"

Ayrıca Hunter, bu acıdan doğan aşkın bir umuda dönüştüğünü ifade etti. Biden'ın oğlu ayrıca bu ilişki yüzünden hem kişisel, hem de iş hayatında birçok kişinin ondan uzaklaştığını da sözlerine ekledi.

Uzunca bir süredir uyuşturucu tedavisi de gören Hunter, "Birçok yanlış karar verdim, ki aslında bu tarz kararlar vermemem gerekirdi. Yakınlarımdan çok daha fazla şefkat ve anlayış gördüm ama aynı zamanda korkunç bir zamandı." diye konuştu.

2019 YILINDA AYRILIP COHEN İLE EVLENDİ

46 yaşındaki abisi Beau'nun ölümünden 5 ay sonra yengesi Hallie ile birlikte olduklarını açıklayan Hunter, 2019 yılında bu ilişkiyi bitirdi. Hunter 2019'da Afrikalı yapımcı Melissa Cohen ile dünyaevine girdi. Çiftin bu ilişkiden bir de çocukları oldu.