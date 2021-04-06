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Giriş Tarihi: 6.4.2021 09:20 Son Güncelleme: 6.4.2021 09:27

'lilere soruldu! Krizin sorumlusu değil Biden...

AA
ABD'lilere soruldu! Krizin sorumlusu Trump değil Biden...

'de yapılan bir ankete göre, sınırındaki göçmen krizinin sorumlusu olarak eski ABD Başkanı 'tan çok yeni Başkan görülüyor.

ABD'de yapılan anket, Amerikalıların Meksika sınırındaki göçmen yoğunluğunun sorumlusu olarak eski ABD Başkanı Donald Trump'tan çok yeni Başkan Joe Biden'ı gördüklerini ortaya koydu.

BIDEN SORUMLU...

Hill-HarrisX'in 24-26 Mart tarihlerinde gerçekleştirdiği ankete katılanların yüzde 44'ü, ABD'ye geçmek için Meksika sınırından akın eden göçmenlerle ilgili problemden Başkan Biden'ın sorumlu olduğunu söylerken, sadece yüzde 28'i eski Başkan Trump'ı işaret etti.

Aynı soruya cevap verenlerin yüzde 20'si, sınırdaki sorunla ilgili iki tarafı da eşit derecede suçlu bulurken, yüzde 7'lik bir grup problemin nedeninin iki tarafla da ilgili olmadığına inandığını söyledi.

Cumhuriyetçi olduklarını belirten katılımcıların yüzde 73'ü ülke sınırındaki durumdan mevcut hükümeti sorunlu tutarken, Demokrat partili katılımcıların sadece yüzde 46'sı suçu Trump yönetimde bulduğunu bildirdi.

CNN'nin yaptığı bir çalışmada, 30 Eylül'e kadar Meksika sınırından ABD'ye girecek göçmen sayısının 2 milyonu aşabileceği ve bu rakamın bir rekora işaret ettiği belirtilmişti.

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ABD'lilere soruldu! Krizin sorumlusu Trump değil Biden...
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