Alman ZDF kanalı Yunan zulmünü belgeledi

ACIMASIZ MÜDAHALE

Yunanistan'ı geri itmesinin ardından Türkiye tarafından kurtarılan Yusuf Ali adlı Filistinli mülteci ZDF muhabirine Yunan polisinin acımasız müdahalesine dikkati çekerek, "Bizlere yumruk ve sopalarla vurdular. Bizi batırmak istediler. 'Defolun Türkiye'ye geri dönün' diye bağırdılar." ifadelerini kullandı.

Görüntülerde görüşüne yer verilen diğer bir mülteci kadın ise "Bundan birkaç gün önce karşıdaki Yunan adasına geçmeyi başardım. Ancak orada bizi çocuklarla birlikte lastik bir bota yerleştirdiler ve ters istikamette yeniden denize saldılar." diyerek Yunanistan'ın insanlık dışı uygulamasını eleştirdi.