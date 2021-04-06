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Giriş Tarihi: 7.4.2021 00:30 Son Güncelleme: 7.4.2021 00:42

'da korkunç tablo! Bir günde 4 bin 195 kişi koronadan hayatını kaybetti

AA
Brezilya'da korkunç tablo! Bir günde 4 bin 195 kişi koronadan hayatını kaybetti

salgının en ciddi hissedildiği ülkelerden biri olan 'da günlük tablo korkunç boyutlara ulaştı. Ülkede ilk defa son 24 saatte ölenlerin sayısı 4 bini geçti. Brezilya'da bir gün içinde 4 bin 195 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 86 bin 979 yeni vakanın tespit edilmesiyle, vaka sayısı 13 milyon 100 bin 580'e, iyileşenlerin sayısı da 11 milyon 558 bin 784'e yükseldi.

İLK KEZ 4 BİNİN ÜZERİNE ÇIKTI

Ülkede son 24 saatte 4 bin 195 kişi yaşamını yitirdi. Bu rakam, salgının başlangıcından bu yana Brezilya'da bir günde görülen en yüksek Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı olarak kayda geçti. Ülkedeki ölü sayısı 336 bin 947'ye çıktı.

KORONADAN EN ÇOK ETKİLENEN ÜLKE OLDU

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI ARTTI

Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıktığı düşünülen Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

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Brezilya'da korkunç tablo! Bir günde 4 bin 195 kişi koronadan hayatını kaybetti
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