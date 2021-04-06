Endonezya'yı sel ve heyelan vurdu! Can kaybı 117'ye yükseldi

RÜZGARIN HIZI SAATTE 130 KİLOMETREYE ÇIKACAK



Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Seroja'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinin güneyindeki Savu Denizi'ni vurmasının ardından şiddetli yağışlar, kuvvetli rüzgarlar ve 6 metreye kadar dalgaların meydana geldiğini belirtti. Ajans, Seroja'nın rüzgar hızının bugün saatte 110 kilometreye, yarın ise saatte 130 kilometreye çıkacağını bildirdi. Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı Başkanı Dwikorita Karnawati ise yaptığı açıklamada, "Rüzgar hızı gerçekten artıyor, ancak Endonezya üzerindeki etki gittikçe zayıflıyor" dedi.