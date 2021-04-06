Enosis nedir, anlamı ne demek? Enosis planı nedir?

Kıbrıs'ta Türk halkının Rumlar tarafından yaşadığı zulmü anlatan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ilk bölümü ile yayınlandı. Dizide Kanlı Noel'e değinilirken EOKA terör örgütü ile beraber Enosis ifadesi de yer aldı. Bunun ardından Enosis nedir, ne demek ve Enosis planı ne anlama geliyor sorularının yanıtları merak konusu oldu.