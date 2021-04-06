Erdoğan’dan Kosova Cumhurbaşkanı Sadriu’ya tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova'nın yeni cumhurbaşkanı seçilen Vjosa Osmani-Sadriu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek kendisini tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Kosova ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vjosa Osmani'ye Kosova Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebriklerini iletti. Kosova'nın çok kültürlü yapısının ayrılmaz parçası olan Türk toplumunun yeni hükümetin kurulması ve cumhurbaşkanlığı seçimi süreçlerindeki yapıcı tutumuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki tarihi dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin yeni dönemde de pekişeceğine inandığını ifade etti. Erdoğan, Türkiye ile Kosova arasındaki çok yönlü işbirliğinin Balkanlar'ın istikrar ve refahına katkı sağladığını belirtti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani ile de telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Katar ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı ve bölgesel meseleler değerlendirildi.