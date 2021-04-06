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Giriş Tarihi: 6.4.2021 22:48 Son Güncelleme: 6.4.2021 22:49

'nın sınırında ! En az 100 hayatını kaybetti

Etiyopya'nın Somali sınırında çatışma! En az 100 sivil hayatını kaybetti

'nın sınırında bulunan Afar Bölgesi Polis Komiseri Ahmet Humed, cuma günü başlayan çatışmaların hala devam ettiğini ve en az 100 sivilin hayatını kaybettiğini aktardı. Humed, Somali'nin bölgesel güçlerini kanlı saldırıyı düzenlemekle suçladı.

Etiyopya'da ulusal seçimler öncesi, ülkenin Somali sınırında yer alan Afar bölgesinde cuma gününden bu yana devam eden çatışmalarda onlarca kişi hayatını kaybetti. Afar bölgesinde görevli Polis Komiseri Ahmed Humed yaptığı açıklamada, çatışmalarda en az 100 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

BÖLGESEL GÜÇLERİ SUÇLADI

Somali'nin bölgesel güçlerini, kanlı saldırıyı düzenlemekle suçlayan Ahmed, "Somali bölgesi özel kuvvetleri, makineli tüfek ve roket atar dahil olmak üzere ağır silahlar kullanarak Haruk ve Gewana bölgelerine saldırdı. Kadınlar ve çocuklar, uyurken öldürüldü " dedi.

İKİ TARAF DA BİRBİRİNİ SORUMLU TUTUYOR

Somali Bölge Sözcüsü Ali Bedel ise yaptığı açıklamada, çatışmalarda cuma günü 25 kişinin hayatını kaybettiğini, bugün düzenlenen saldırıda ise "bilinmeyen sayıda sivilin" hayatını kaybettiğini kaydetti. Her iki taraf da, saldırıları başlattığını reddederek, çıkan çatışmalardan birbirini sorumlu tutuyor. Sözcü Bedel tarafından iddia edilen 25 ölümün ise, Humed tarafından açıklanan 100 can kaybının içinde mi yoksa ek mi olup olmadığı ise bilinmiyor.

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Etiyopya'nın Somali sınırında çatışma! En az 100 sivil hayatını kaybetti
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