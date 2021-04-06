Filipin polisinden ölüm getiren ceza! Koronavirüs yasağını ihlal etti diye…

Sık sık tartışılan müdahalelere imza atan Filipin polisi, bu kez genç bir adamın ölümüne neden oldu. Akılalmaz olay, ülkede polis kuvvetlerine olan tepkileri kuvvetlendirdi.
EVDEN SU ALMAK İÇİN ÇIKTI
Olay, 1 Nisan gününde meydana geldi. Yerel basında yer alan haberlere göre koronavirüs yasakları kapsamında akşam 6'dan sonra sokağa çıkma yasağı uygulanan ülkede 28 yaşındaki Darren Manaog Penaredondo, evinde su kalmaması nedeniyle sokağa çıktı.
Başkent Manila'nın yakınlarında bulunan General Trias kentinde yaşana olayda Penaredondo, su alabileceği bir yer ararken polise yakalandı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle Penaredondo'ya bir ceza vermek isteyen polis memurları, genç adama 100 squat cezası verdi.
Penaredondo'nun zorlandığını ve hareketleri hızlı bir şekilde yerine getiremediğini gören polisler, cezanın zorluğunu artırarak squat sayısının 300'e tamamlanmasını istedi.
KEYFİ CEZA ÖLÜM GETİRDİ
Penaredondo'yu uzunca bir süre sokak ortasında alıkoyan polisler, genç adamın zar zor tamamlayabildiği 300 squatın ardından, genç adamın eve gitmesine izin verdi.
Kendisiyle birlikte polisler tarafından cezaya çarptırılan bir başka kişi, yürümekte zorluk çeken Penaredondo'yu evine getirdi. Penaredondo'nun perişan halini gören kız arkadaşı Reichelyn Balce, yerel medyaya yaptığı açıklamada sevgilisinin polisler tarafından dövüldüğünü düşündüğünü söyledi.
Neler olduğunu sorduğundan Penaredondo'nun gülümsemekle yetindiğini söyleyen Balce, genç adamın ertesi gün yürüyemez hale geldiğini bildirdi. Bacakları hareket edemez hale gelen Penaredondo, 3 Nisan'da tamamen hareket edemez hale geldi.
Banyoya gitmeye çalıştığı sırada bilincini yitiren genç adama ilk olarak acil yardım teknisyeni olan komşusu müdahale etti. Kalp mesajının ardından kendine gelen Penaredondo, kısa bir sürenin ardından tekrar bilincini yitirdi.
Koronavirüs yasağını ihlal etti, polis "300 squat" cezası verince hayatını kaybetti | Video
Ancak genç adam, ambulansın eve gelmesinden önce hayatı yitirdi. Sevgilisinin beklenmedik ölümüyle şoke olan Balce, yaşadığı olayın ardından sinir krizi geçirdi.
Penaredondo'nun ölümünün ardından açıklama yapan polis yetkilileri, olay hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.