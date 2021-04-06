Filipin polisinden ölüm getiren ceza! Koronavirüs yasağını ihlal etti diye…

Sık sık tartışılan müdahalelere imza atan Filipin polisi, bu kez genç bir adamın ölümüne neden oldu. Akılalmaz olay, ülkede polis kuvvetlerine olan tepkileri kuvvetlendirdi.

EVDEN SU ALMAK İÇİN ÇIKTI

Olay, 1 Nisan gününde meydana geldi. Yerel basında yer alan haberlere göre koronavirüs yasakları kapsamında akşam 6'dan sonra sokağa çıkma yasağı uygulanan ülkede 28 yaşındaki Darren Manaog Penaredondo, evinde su kalmaması nedeniyle sokağa çıktı.