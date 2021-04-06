Görevi kötüye kullanmakla suçlandı

İsrail Savcılığı, yolsuzluk davasında hakim karşısına çıkan Başbakan Binyamin Netanyahu'ya "görevini kişisel çıkarları için kullanma" suçlamasında bulundu. İsrail'de görevdeyken yargılanan ilk başbakan olarak tarihe geçen Netanyahu'nun davasının üçüncü duruşmasının ilk oturumu, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Başsavcı Liat Ben Ari, duruşmada Netanyahu'nun "kişisel çıkarlarını güçlendirmek için merkezi medya organlarıyla koordineli şekilde yasa dışı menfaatler sağlamak adına görevini kötüye kullandığını" belirtti.