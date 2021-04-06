Her adımı izlendi

Ürdün'de "ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle" 20 kişinin gözaltına alınması ve Kral 2. Abdullah'ın kardeşi eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in de Amman'daki evinde gözetim altında tutulmasının yankıları sürüyor. Ürdün yönetimi tarafından "dış güçlerle birlikte ülkenin güvenliğini hedef alan birtakım faaliyetlere karışmakla" suçlanan ve 3 Nisan'dan beri evinde gözetim altında tutulan Prens Hamza, evden çıkmama yönündeki talimata uymayacağını açıkladı.



YABANCI İSTİHBARAT

Prens Hamza, sosyal medya platformlarında yayımlanan yeni ses kaydında, Genelkurmay Başkanı Yusuf Huneyti'nin gelerek güvenlik güçleri adına kendini tehdit ettiğini söyledi. Diğer taraftan Şarkul Avsat gazetesinde ise Ürdün'de darbe girişiminin çökertildiği gecenin detaylarını yazdı. Habere göre güvenlik birimleri yabancı güvenlik teşkilatları ile ilişkisi olan bir kişinin Prens Hamza'nın eşi ile cumartesi günü gece 03.55'te temasa geçtiğini, kendisinin hizmetinde olduğunu ve Ürdün'den yabancı bir ülkeye gitmek için derhal bir uçak ayarlama teklifinde bulunduğunu tespit etti. Middle East Eye sitesindeki haberde ise Ürdün basınındaki bilgilerde Prens Hamza ile yurtdışına çıkarılması konusunda irtibata geçen kişinin eski bir İsrail gizli servisi Mossad ajanı olduğu yazıldı.



UZUN SÜRE TAKİP

Dışişleri Bakanı Eymen es- Safadi de güvenlik birimlerinin, uzun bir süre eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin, Kraliyet Ailesi üyesi Şerif Hasan bin Zayd ve Basım İbrahim Avadallah'ın yanı sıra diğer kişilerin faaliyetlerini ve hareketlerini takip ettiğini ve hepsinin vatanın güvenliğini ve istikrarını hedef aldığını söyledi. Bakan Safadi ayrıca Prens Hamza'nın cumartesi gündüz saatlerinde Genelkurmay Başkanı aracılığıyla kendisine iletilen tüm mesajları cevapsız bırakarak ses kaydı yayınladığını aktardı.



ÜRDÜN TAHTINI İKİ KEZ KAYBEDEN PİLOT

Kral Hüseyin'in ABD'li eşi Kraliçe Nur'dan olma en büyük oğlu Ürdünlü Prens Hamza iki kez tahta çıkma fırsatını kaybetti. İlki 1999 yılında babasının ölümünün ardından tahta çıkmak için daha genç olması, ikincisi ise 2004 yılında Kral 2. Abdullah'ın kendisinden veliahtlık unvanını almasıydı. Prens Hamza, başarılı bir sporcu ve babası gibi usta bir pilot.



STRATEJİK KONUM

Ülkede gözaltına alınan üst düzey isimler arasında eski Maliye Bakanı Basım Ayadallah ve Kraliyet Ailesi üyesi Şerif Hasan bin Zayd da var. 10 milyon nüfuslu Ürdün, İsrail'e, işgal altındaki Batı Şeria'ya ve ayrıca Suriye, Irak ve Suudi Arabistan'a sınırları olması nedeniyle stratejik bir konumda bulunuyor.



Eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin, dün yayınladığı ses kaydında ev hapsinde tutulduğunu ve ailesinden başka kimse ile görüştürülmediğini ve korumalarının çekildiğini söyledi. Ancak Kral 2. Abdullah'ın, Prens Hamza ile görüşmesi için amcası Hasan bin Tallal'ı görevlendirdiği, görüşme sonrasında eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in krala bağlılığını vurgulayan bir mektup imzaladığı iddiaları ortaya atıldı.

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan Ürdün Kralı ile önemli görüşme

Ürdün’de darbe girişimi önlendi

Ev hapsine alınan eski Ürdün Veliaht Prensi Hamza, Kral 2. Abdullah’a sadakat yemini etti