İsrail’de koalisyon krizi sürüyor: Netanyahu hükümet kuramadı

İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'in seçimlerin ardından koalisyon hükümetini kurmakla görevlendireceği kişiyi belirlemek üzere parti temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde hiçbir isim, hükümeti kurmak için gerekli olan milletvekili desteğine ulaşamadı.

Ülkede 23 Mart'ta yapılan seçimlerde hiçbir partinin hükümeti kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamaması nedeniyle Reuven Rivlin, yasalar gereği koalisyon hükümetini kurmaya en yakın adayı belirlemek için dün, meclise giren 13 partinin yetkilileriyle bir araya geldi.

GÖREVLENDİRMEYİ CUMHURBAŞKANI YAPACAK

Görüşmelerde hiçbir isim koalisyon hükümetini kurmak için gerekli sayı olan 61 milletvekilinin desteğini alamadı.