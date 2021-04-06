Jerusalem Post duyurdu: Pfizer’dan İsrail'e koronavirüs aşısı darbesi!

İsrail'de yaşanan seçim krizi, ülkeye her alanda darbe vurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz mart ayında, son iki yıl içindeki 4'üncü erken seçimi gerçekleştiren İsrail, buna rağmen hükümet kurmakta başarısız oldu. Hiçbir partinin iktidara gelecek sayıda milletvekili çıkaramadığı seçimlerin ardından, partiler arasında yaşanan sert kutuplaşma da koalisyon hükümetinin kurulmasına engel oldu.

Siyasi istikrarsızlığın hakim olduğu ülkenin güvenilirliği, küresel çapta düşerken, İsrail hükümetine bir darbe de ilaç firması Pfizer'dan geldi.

AŞILARIN PARASI ÖDENMEDİ

Koronavirüs salgınının başındna bu yana aşı uygulamasını sürdüren ve nüfusun büyük bir kısmını aşılayan İsrail'in, satın aldığı Pfizer/BioNTech aşılarının parasını ödemediği ortaya çıktı.