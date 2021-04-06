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Giriş Tarihi: 6.4.2021 12:38 Son Güncelleme: 6.4.2021 12:40

’dan flaş açıklama! - krizinde egemenlik vurgusu

AA
NATO’dan flaş açıklama! Rusya-Ukrayna krizinde egemenlik vurgusu

- arasındaki krizinde giderek artan gerilim yankılarını sürdürürken, Rusya’nın sınır bölgelerinde faaliyeti artırması, ’yu harekete geçirdi. Donbas krizine dair konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna lideri ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası Ukrayna’ya bağlılığını ilan etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri faaliyetleri hakkında Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşerek İttifak'ın Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini ifade etti.

"RUSYA'NIN İHLALLERİNDEN ENDİŞE DUYUYORUZ"

Stoltenberg sosyal medyadaki paylaşımında, Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin bilgi verdi. Rusya'nın Ukrayna içindeki ve etrafındaki askeri faaliyetleriyle ateşkes ihlallerinden NATO'nun ciddi endişe duyduğunu kaydeden Stoltenberg, "NATO Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü sağlam şekilde desteklemektedir." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, Ukrayna ile İttifak arasındaki yakın ortaklığa bağlı olduklarını vurguladı.

Ukrayna ordusu, mart sonunda Rus Silahlı Kuvvetleri'nin askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptığını duyurmuştu.

Kremlin ise Rusya'nın kendi toprakları içerisinde silahlı kuvvetlerini kendi takdirine bağlı olarak hareket ettirdiğini ve bunun hiç kimse için tehdit içermediğini ifade etmişti.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana çatışmalar aralıklarla devam ediyor. Çatışmalarda bugüne kadar 13 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

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NATO’dan flaş açıklama! Rusya-Ukrayna krizinde egemenlik vurgusu
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