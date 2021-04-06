Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bugün Türkiye'ye yapacakları ziyarette, göç, ekonomi, üst düzey diyalog ve stratejik iş birliğinin yanı sıra Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesi gibi konular gündeme gelecek. Ziyaret, Türkiye'yle ilişkilerdeki "pozitif ivmeyi" ilerletme hedefi koyan 25-26 Mart'ta AB Liderler Zirvesi'nin hemen ardından gerçekleşiyor. Michel ve von der Leyen'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türk yetkililerle yapacağı görüşmelerde olumlu atmosferin devamı aranacak. Erdoğan'ın 21 Kasım'da "Geleceğimizi Avrupa ile kurmayı tasavvur ediyoruz" sözlerinin ardından, Türkiye-AB ilişkilerinde olumlu atmosfer için diplomatik temaslar yoğunlaştı.