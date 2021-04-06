Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'dan flaş açıklama: Savaşa hazırlık denetimleri başladı!

Son günlerde Ukrayna ve Rusya arasındaki Donbas krizi büyüyor. Siyasi gerilime neden olan çatışma nedeniyle Rusya'dan flaş bir açıklama geldi. Rusya savaş sinyali verdi.

'SAVAŞA HAZIRLIK' SİNYALİ VERİLDİ

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus askeri güçlerinin savaşa hazırlık durumuna ilişkin denetimlere başladıklarını söyledi. Şoygu, askeri yetkililerle yaptığı toplantıda, Rus askeri güçlerinin eğitim planlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"DENETİMLER BAŞLADI"

Savaşa hazırlık durumuna ilişkin denetimlerin başladığını kaydeden Şoygu, "Silahlı kuvvetlerin eğitim planı çerçevesinde, askeri yönetim ve birimlerde denetimler başladı." ifadesini kullandı.

ASKERİ TATBİKAT

Şoygu, ülkenin çeşitli bölgelerinde poligonlarda taktik tatbikatların yapılacağını belirterek, "Denetim çalışmalarının yüksek nitelikte yapılmasını ve askerler ile askeri teçhizatın hareket esnasında güvenliğinin sağlanmasını talep ediyorum." şeklinde konuştu.

Söz konusu eğitim planı kapsamında, nisanda 4 bin 48 çeşitli askeri tatbikatın yapılacağı kaydedildi.

UKRAYNA-RUSYA SINIRINDA GERGİNLİK

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptığını açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya'nın kendi toprakları içinde silahlı kuvvetlerini kendi takdirine bağlı olarak hareket ettirdiğini ve bunun hiç kimse için tehdit içermediğini ifade etmişti.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana çatışmalar devam ediyor.